Paulina Mercado y la romántica felicitación a Juan Soler por su cumpleaños

Cualquier pretexto es bueno para escribir una declaratoria de amor, sobre todo si su principal motivo es la celebración de un cumpleaños. Paulina Mercado lo sabe a la perfección, por lo que este 19 de enero puso en alto su cariño por Juan Soler, quien abraza una nueva vuelta al sol, enteramente feliz por la estabilidad que prevalece en su vida. La conductora de televisión dedicó un emotivo mensaje al galán argentino, con quien sale desde hace algunos meses, según lo confirmaron ambos en el programa matutino en el que participan, Sale El Sol. A través de un breve recorrido con fotografías de varios instantes compartiendo como pareja, la presentadora festejó al actor, quien además recibió las felicitaciones de la producción del matutino de Imagen Televisión.

Con el corazón en la mano, Paulina expresó su sentir ante la llegada de esta especial fecha en el calendario, los 57 años de Juan, con quien ha consolidado una cercanía y complicidad de la que ambos se sienten orgullosos. “Jamás pensé que con los pies más firmes que nunca en la tierra se pudiera hacer el viaje más fantástico de nuestro sol a nuestra luna…”, escribió la presentadora en las primeras líneas de su publicación en Instagram, para luego desear lo mejor al intérprete. “Te felicito por esto y por toda la magia y posibilidades que has creado en tu vida. Te abrazo en tierra y en el vuelo para todo lo fantástico que sigue. @juansolervalls”, dijo Mercado, haciendo evidente el inmenso sentimiento que la invade.

Para hacer más significativo este detalle, Paulina ilustró sus palabras con un breve clip en el que incluye fotografías de una de sus recientes escapadas con Juan a la playa. En las imágenes se dejan ver cercanos, románticos y disfrutando de la compañía mutua. Por supuesto, no pudieron faltar las postales en las que aparece el galán junto a su adorada mascota, un perro de raza bulldog francés al que ha llamado Borges. La conductora musicalizó su felicitación con el tema Fly Me to The Moon, y las reacciones de sus seguidores fueron inmediatas, entre ellas las de algunos de sus amigos famosos, como la conductora Gaby Crassus, quien dijo sentirse feliz de ser testigo del amor que une a la pareja.

‘Sabes que te amo’: Juan Soler a Paulina

En otro momento, Paulina Mercado se mostró transparente ante las cámaras, en vivo, durante la celebración que Juan recibió en el programa matutino Sale El Sol. Ella le expresó al galán lo mucho que significa haber coincidido en su camino, agradecida por haber recibido su respaldo cuando más lo necesitaba. “Le doy gracias a la vida, en verdad, por habernos cruzado en el mismo camino. Ha sido una sorpresa, desde luego comencé esta relación conmigo siendo amigos y me diste los mejores consejos, estuviste cerca de mí, me viste llorar, me viste reír y hoy celebro tu vida…”, dijo durante la emisión.

Paulina también destacó algunos de los rasgos que definen la personalidad de Juan, un hombre de muchas facetas y que se caracteriza por mantener siempre una actitud positiva ante la vida. “También celebro y festejo tu humanidad, tu amor, tu manera de ser papá, el cómo te entregas a la gente, tu inteligencia, tu sabiduría. Eres un ser admirable y estoy feliz de verdad de estar en este momento contigo, de compartir contigo”. Conmovido, Soler reaccionó a las palabras de su pareja, por lo que tomó una de sus manos y le dio un beso. “Sabes que te amo”, le dijo el actor a la presentadora, enmarcando este momento como uno de los más románticos en la emisión.

