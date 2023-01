William Levy narra por qué le pidió a Elizabeth Gutiérrez ocultar su primer embarazo

Los caminos de William Levy y Elizabeth Gutiérrez se cruzaron en 2003 gracias a su participación en un reality show llamado Protagonistas de Novela. Fue en ese entonces cuando surgió la química entre los dos y lograron enamorarse. Con el paso del tiempo, esa relación sentimental cobró fuerza luego de que la actriz quedara embarazada, esto en un instante en que ambos buscaban oportunidades profesionales para forjar una carrera en la actuación. Con el corazón en la mano, el intérprete cubano habló como pocas veces de ese periodo de su vida en Estados Unidos, y de la razón por cual pidió a su pareja que mantuviera en secreto la noticia del bebé que venía en camino.

William desentrañó episodios de su vida poco conocidos, por lo que al hablar del instante en que Elizabeth quedó embarazada recordó cómo esa noticia logró conmoverlo. Uno de sus más fervientes anhelos en ese entonces fue convertirse en papá y haría hasta lo imposible para darle a su hijo la mejor de las bienvenidas. “Elizabeth y yo estábamos buscando nuestro primer trabajo y ella me dice que está embarazada. Yo estaba en Puerto Rico haciendo una obra de teatro, que era lo primer que estaba haciendo yo, yo ganaba creo que 120 dólares el fin de semana. Le digo a ella: ‘Tengamos al niño porque me gustaría que alguien me diga papá’…”, confesó el actor en el serial de Canela TV titulado Mi Vida. “Le dije: ‘Tranquila, tengamos a este bebé, yo tendré que hacer lo que tenga que hacer. Si tengo que trabajar dos veces al día, dos trabajos, lo hago, no pasa nada...”.

El secreto del embarazo

Por esos días, tanto William como Elizabeth buscaban sus primeras oportunidades laborales. Fue así como ambos lograron realizar un casting en el que depositaron sus esperanzas, aunque el intérprete cubano tuvo que dar un importante consejo a su pareja para que nada hiciera cambiar de rumbo sus planes. “Fuimos a Miami a un casting que estaban haciendo en Venevisión en aquel entonces. Hicimos el casting, ella estaba ya embarazada y ella me dijo: ‘¿Qué le digo digo, que estoy embarazada?’. Le dije: ‘No, no les digas nada, cállate la boca. Ni se te ocurra a ti decirle que estás embarazada, no te van a dar el trabajo… Tú escóndelo hasta donde se pueda esconder esa barriga’…”, comentó entre risas.

La suerte jugó a favor de la joven pareja, pues al verse obligados a compartir detalles de la dulce espera, la respuesta de la producción fue gratificante, algo que marcó para siempre el inicio de William en las telenovelas. “Agarramos el trabajo los dos y entonces ya con el tiempo tuvimos que decir la verdad: ‘Mire, está embarazada’. Venevisión en aquel entonces se portó muy bien con nosotros, dijeron: ‘No pasa nada’, y le escribieron que el personaje salía embarazada y ya nos seguimos, ha hecho su carrera y yo he hecho mi carrera, ha sido una cosa muy bonita…”, explicó el cubano. “Ahí fue mi primer trabajo como actor, la primera novela que hice acá se llamó Olvidarte Jamás…”.

La faceta de William como papá

Si de algo se siente muy orgulloso William Levy es de su faceta como papá. Años después del nacimiento de Christopher nació su hija Kailey, quien ha heredado el amor por los escenarios. Pero más allá del glamour y de todo lo que implica la fama, el galán de cine y televisión tiene muy claro el lugar que ocupa su familia. “La relación con mis hijos es muy cercana y muy linda. Yo creo que es la relación más hermosa que tengo en mi vida…”, confesó.

