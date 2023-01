Alec Baldwin enfrentará cargos por homicidio involuntario tras la muerte de Halyna Hutchins

Ha pasado poco más de un año desde aquel terrible día en el que el set de la película Rust fue escenario de un fatídico accidente. Durante la grabación de una de las escenas se disparó por error una pistola que se encontraba cargada, arrebatando la vida de la cineasta Halyna Hutchins e hiriendo al director Joel Souza. Desde aquel momento, se inició una profunda investigación para determinar quién había sido responsable de lo sucedido y para saber si se había dado alguna negligencia en el set. El día de conocer la resolución de esta investigación ha llegado y tal como se anunció, esta mañana la fiscal del primer distrito judicial de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, y la fiscal especial Andrea Reeb, han dado a conocer los cargos que levantarán en este caso.

Se ha anunciado que se levantarán cargos por homicidio involuntario en contra de Alec Baldwin, lo que significa que de ser encontrado culpable podría enfrentar una pena de hasta 18 meses en prisión. Al igual que Alec, Hannah Gutierrez-Reed, la armadora que al momento de la situación tenía 25 años y que estaba a cargo de las armas en el set, tendrá cargos en su contra por el mismo crimen, enfrentando una posibilidad de la misma pena. Aunque el anuncio se ha dado esta mañana, será hasta finales de este mes que la fiscal procederá a levantar estos cargos, lo que comenzará oficialmente el proceso en su contra.

La fiscal Mary Carmack-Altwies se refirió en específico al caso del actor durante una entrevista que reporta The New York Times: “No debes apuntar un arma a alguien a quien no vas a disparar. Esos son estándares básicos de seguridad”. Según explicó, además de asegurarse de que el arma tuviera las municiones correctas, el actor no debió dirigir el arma hacia Halyna en ningún momento.

A pesar de que se llegó a especular que otras dos personas más podrían ser acusadas de la misma manera -el asistente de director y el dueño de la tienda en donde se compraron las municiones-, la investigación llevó a que la fiscal de distrito decidiera proceder únicamente en contra de Alec y de la armadora. Ha de recordarse que el asistente de dirección, David Halls, firmó un acuerdo con las autoridades declarándose culpable por el cargo de uso negligente de un arma mortal.

Dejando claro que las investigaciones apuntaron específicamente a tres personas, la fiscal especial Andrea Reeb dijo: “Si cualquiera de estas tres personas, Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed o David Halls, hubiera hecho su trabajo, Halyna Hutchins hoy estaría viva. Es así de simple. La evidencia muestra un claro patrón de descuido criminal por la seguridad en el set del film Rust. En Nuevo México, no hay cabida para sets de grabación en los que no se tomen nuestros compromisos estatales de seguridad de armas y seguridad del público seriamente”.

El FBI ya había determinado su postura

Desde octubre pasado, un año después del terrible incidente, la oficina del Sheriff había entregado su investigación sobre el caso. Por su parte, el FBI había concluido que Alec había jalado el gatillo del arma que fue disparada. A pesar de esto, el actor ha negado en repetidas ocasiones que él haya disparado. Los documentos dejan claro que el modelo del arma, una Colt F.lli Pietta calibre .45, no pudo dispararse a menos de que alguien haya jalado el gatillo. Estableciendo que si el arma funciona de forma correcta, no libera ninguna munición a menos de que se dispare jalando el gatillo.

