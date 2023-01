¡De nuevo corto! Ángela Aguilar regresa a su ya conocido look

Para la recta final del 2022, Ángela Aguilar se convirtió en tendencia tras presumir en redes sociales el radical cambio de look al que se sometió para despedir el año. A través de su cuenta de Instagram, la hija menor de Pepe Aguilar, compartió un par de imágenes de cómo lucía con una larga y abundante melena oscura con la que le dio una transformación importante a su imagen que, desde hace un tiempo, es identificada por su corte bob. Aunque a lo largo de su carrera, Ángela ha jugado con el largo de su cabello, para nadie es un secreto que prefiere llevarlo corto, por esta razón, no causó sorpresa que esta tarde compartiera una imagen de su regreso al bob, esta vez, en un tono más castaño.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

De la misma forma en la que presumió su cabellera larga, hace unas horas, la cantante publicó en Instagram su regreso al cabello corto, esta vez, con un peinado con un toque de ondas en las puntas y más claro de lo que está acostumbrada a utilizarlo: “Preparando cosas muy bonitas”, fue la frase que eligió como descripción de este álbum de dos fotos que, en menos de 24 horas, ha provocado la reacción de más de 612 mil de su más de 9 millones de seguidores que tiene en esta red social donde, hasta hace unos días, se mostraba con la cabellera larga que consiguió colocándose unas extensiones.

VER GALERÍA

Aunque, el corte bob, se ha convertido en un detalle característico de la cantante, suele estarse haciendo pequeños cambios, de hecho, aunque sus fans le habían pedido que se dejara crecer el cabello, Ángela tienen una inclinación muy especial por este corte: “¿Por qué no te dejas crecer el cabello?”, comentó el año pasado la cantante durante un Live en Instagram, donde dando lecciones de sinceridad respondió: “Porque no quiero y cuando quiera, me pongo extensiones”, añadió. En aquella charla con sus fans, realizada a finales del 2021, la cantante presumió un look mucho más corto del que suele usar: “Me corté el pelo, porque quería un cambio, hacía falta, ahorita me gustó esto cortito, no sé qué voy a hacer después, no sé si me lo pintaré de güero o de otro color”, agregó.

Un corte con un significado especial

Esa vez, Ángela le confesó a sus seguidores que ella quería arriesgarse más; sin embargo, tras una charla con su mamá, decidió que no: “¿Saben qué? Tienen que agradecerle a mi mamá, porque yo me iba a cortar el pelo mucho más chiquito de lo que lo tengo ahorita, o sea literalmente me lo iba a cortar como hombre”, dijo en aquella ocasión. Hace un par de meses, la cantante concedió una entrevista al diario El Universal en el que explicó, por qué este corte es su favorito: “Creo que he cambiado cómo es la imagen de la mujer mexicana desde que tengo el pelo corto”, aseguró la cantante quien, luce espectacular con la cabellera larga o corta.

VER GALERÍA

Para la cantante, mantener su cabellera corta es, de alguna manera, su forma de revolucionar su propuesta musical: “Es un género en el que se acostumbraba el pelo largo, las trenzas, pero esta es mi imagen y lo que me gusta”, dijo tajante. En ese sentido, Ángela abrió su corazón y reveló por qué, su muñeca también lleva el pelo corto: “Yo no me identificaba con ninguna muñeca, porque todas son de pelo largo, ojos grandes, güeras y yo soy totalmente lo opuesto, entonces, decidí hacer mi propia muñeca para enseñarles a las niñas que cada belleza es única, es muy bonito ser diferentes, eso nos hace grandes”, explicó la cantante.