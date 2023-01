Martha Debayle responde a las reacciones sobre su video viral

Preocupada siempre por el bienestar de su público, Martha Debayle ha creado varias plataformas de comunicación para compartir con ellos consejos sobre estilo de vida, salud, decoración y hasta cocina, siempre apoyada de expertos en la materia o incluso a través de sus propias experiencias y conocimientos. Tal fue el caso del video que recientemente se viralizó en redes sociales, en el que la comunicadora compartió algunos consejos prácticos para hacer sentir a tus visitas o invitados lo más cómodos posibles, de una forma elegante y con estilo, a la hora de ofrecerles una bebida como cortesía. Algo que ha generado todo tipo de reacciones, especialmente por un tip en específico, en el cual la también locutora de radio sugiere a sus seguidores no llevar a la mesa las grandes botellas de refresco y en cambio, ofrecer latas recubiertas con una funda de color negro, a la cual llamó calcetín, pues considera que los empaques y diseños de este tipo de bebidas no son estéticas. Ante la ola de respuestas y reacciones, Martha no ha tardado en dar su opinión, reiterando su posición sobre los consejos que compartió en su video viral de una forma muy creativa y contundente.

Luego de que este video se hiciera viral, varios usuarios de redes sociales se han dejado ver tomando bebidas en lata y envueltas en calcetines reales de todo tipo de colores y diseños, asegurando que así Martha se podría sentir orgullosos de ellos, bromeando con la situación. Como era de esperarse, la comunicadora se ha tomado las reacciones con humor, por lo que a través de sus redes sociales ha dado respuesta a todos los comentarios de una forma muy estilosa y contundente. A través de su perfil de Instagram, Debayle compartió una foto en la que se le puede ver sentada en el escritorio de su cabina de radio, vistiendo un estiloso abrigo color rosa y llevando unas gafas oscuras de lo más glamourosas, la cual acompañó de un breve mensaje en el que solo escribió las palabras “salud”, haciendo referencia a la frase con las que se suele brindar y chocar las copas en ocasiones especiales.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de su fotografía, fue el hecho de que Martha aparece en ella con una lata en la mano, la cual está recubierta con el famoso ‘calcetín’ negro que tantas reacciones ha causado en redes sociales, reiterando así que para ella, siempre será mejor y más elegante una lata con su respectiva funda, que una con el diseño original del refresco; algo que sin duda le ha valido el aplauso de sus seguidores, quienes han reconocido el buen humor de la presentadora a la hora de hacer frente a las reacciones virales.

El consejo de Martha que ha causado controversia en redes

Cabe destacar que el video en cuestión fue publicado originalmente en el canal de Youtube de Martha Debayle hace más de cuatro años; sin embargo, es hasta ahora que se ha vuelto viral, luego de lo retomara en su perfil de TikTok hace unos días. En el clip, que la presentadora tituló como Tips para vivir bonito, Martha hace algunas recomendaciones a sus seguidores sobre cómo presentar una jarra con agua a la hora de ofrecer a sus seguidores, así como qué tipo de utensilios usar para hacer que tu mesa luzca aún más bonita.

Sin embargo, el consejo que más ha llamado la atención fue el de las latas de refresco. “Las latas son feas, aceptémoslo…”, dice Martha en su video mientras muestra su lata con una funda negra y asevera: “El diablo está en los detalles”. La comunicadora aseguró que esta idea la retomó luego de visitar un restaurante, en donde le llevaron a su mesa las bebidas envueltas en fundas negras, algo que le pareció que podría replicar en su casa. “Aquí ya todos saben que no sale una lata de refresco de la cocina si no viene con su calcetín”, expresó.

