¿Humberto Zurita y Stephanie Salas viven juntos?

El amor llamó a la puerta de Stephanie Salas cuando meses atrás fue flechada por Humberto Zurita. A la par de su romance con el actor, comparte créditos con él en la obra de teatro titulada Papito Querido, por lo que ambos tomaron la decisión en días pasados de hacer su primera aparición pública como novios. Desde entonces, han conversado abiertamente con la prensa de cómo marcha todo para ellos en esta etapa, en la que se sienten felices de contar con el apoyo de sus hijos. En medio de su idilio, la actriz respondió preguntas durante su reciente visita a Televisa, compartiendo un poco de cómo pasará este 14 de febrero y despejando algunas dudas, pues hay quienes desean saber si a estas alturas de su relación ella y su galán ya viven juntos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Amable y más abierta que nunca a hablar de lo que ocurre en su entorno personal, Stephanie apareció sonriente para platicar con la prensa. A pregunta expresa de un reportero, quien quiso saber si ya vive en la misma casa con Zurita, respondió: “Ay, no, darling. No, todo bien, cada quien su camerino…”, dijo simpática, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes. En ese instante, también fue cuestionada sobre si en un futuro ambos tomarán la decisión de compartir el mismo techo, dejando claro que por el momento ambos prefieren llevar todo con calma. “Pues a ver, vamos a ver, poco a poco…”, dijo la actriz ante las cámaras, siendo muy reservada al abordar este tema que generó gran curiosidad entre los comunicadores que no perdieron de vista su paso por las instalaciones de la televisora de San Ángel.

Este sin duda es un periodo de estabilidad para Stephanie, pues además de estar ilusionada por el amor, en lo profesional todo camina sobre ruedas. Y aunque poco a poco ha estado más dispuesta a revelar aspectos de su vida personal, sabe que la discreción sigue siendo primordial. “También hay que saber dar al público lo que quiere pero también tener la oportunidad de tener una vida privada, porque si no ya eres del dominio público, y ustedes me conocen que pues me caracterizo por tener una vida propia… siempre he sido de mis hijitas, mi casa, luego no me gusta hablar de ciertos temas, eso es como normal pero creo que es aceptable y razonable…”, comentó en la rueda de prensa con motivo de la obra de teatro Papito Querido.

VER GALERÍA

¿Cómo celebrarán el 14 de febrero?

Este será el primer día de San Valentín que Stephanie Salas y Humberto Zurita celebrarán como novios. Sonriente, la también cantante y DJ reveló cómo piensa celebrar, pues lo más importante para ella es poner siempre en alto el amor. “A ver qué hacemos, si no estamos en gira pues a ver qué hacemos. Estar juntos, eso es lo mejor, disfrutar, (soy) muy romántica…”, dijo en su encuentro con los medios. “Yo siempre lo celebro (el 14 de febrero), esté o no esté en pareja, me parece el amor muy bueno…”, dijo la intérprete.

Stephanie también fue cuestionada sobre los regalos o los detalles que suelen compartir las parejas en esta especial fecha, por lo que confesó que es lo que ella prefiere para hacer de esta celebración algo muy significativo. “El detalle es lo más importante, estar con la persona que quieres, ¡qué regalazo! Ya lo demás si viene qué bueno y si no, no…”, dijo visiblemente feliz, preparada para emprender la gira de teatro por varias ciudades de México, aprovechando también para presentarse como DJ en algunos lugares de los sitios que visitará.

VER GALERÍA