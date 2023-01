¿Niico volvió a la soltería? Así reaccionó el cantante a los rumores

Aunque Niico y Daniela Martínez Caballero han procurado ser muy discretos a la hora de compartir los detalles de su relación de forma pública, en ocasiones la pareja se deja ver en redes sociales de lo más enamorados y compartiendo de momentos muy especiales, algo a lo que sus respectivos seguidores se han venido acostumbrando. Sin embargo, en los últimos días la actividad de ambos en sus respectivos perfiles fue un tanto intermitente y más personal, algo que encendió las alarmas entre sus fans, quienes empezaron a especular con la posibilidad del que el romance entre ambos artistas podría haber llegado a su fin. Rumores que han llegado a oídos de Niico y Daniela, quienes de una forma muy divertida han aclarado el estatus de su relación y así evitar un malentendido.

A través de su perfil de Instagram, el joven cantante retomó una historia que su novia previamente había compartido en su perfil, en donde daba respuesta a una de sus seguidoras que la cuestionó sobre el por qué no se había dejado ver al lado de Niico en los últimos días y que si su relación ya había terminado. Una ocasión en la que la actriz de la telenovela Mi Secreto aprovechó para bromear con la situación y dejar en claro que su relación con el hijo de Ludwika Paleta sigue en pie y más fuerte que nunca. “Para los que me preguntaban por qué me tenía tan abandonada”, se escuchar decir a Daniela en el video, mientras mostraba que se encontraba acompañada de su guapo novio.

De hecho, el intérprete de Odisea aprovechó la ocasión para bromear con la situación y haciendo eco de los rumores que apuntaban a que su relación con Daniela había terminado, fingió no conocer a la actriz, mientras entre risas expresaba: “¿Quién eres?”, lo que provocó que su novia también riera a carcajadas, dejando en claro así que nada de lo que se dice en torno a su vida personal es cierto y que, al contrario, las cosas van mejor que nunca entre los enamorados.

La incipiente historia de amor de Niico y Dany

Si bien Nicolás nunca anunció públicamente su separación de su exnovia anterior, las redes sociales dejaron ver que la relación había concluido poco después de que cumplieran un año juntos. Pasado un tiempo de esta ruptura, el joven intérprete dejó ver con sus interacciones en Instagram que tenía cierto interés en una guapa chica: Daniela, a quien llenaba de halagos y likes en cada publicación, algo que por supuesto los fans de ambos jovencitos no dejaron pasar por alto, pues de inmediato comenzaron a cuestionarlos sobre la posibilidad de que se convirtieran en pareja.

No fue sino a hasta finales de agosto del año pasado cuando al parecer inició oficialmente el noviazgo de la pareja. En sus Stories, el cantante mostró algunos vistazos que apuntaban a que le declararía su amor a la actriz. Una amiga de Daniela y cómplice de Nicolás publicó videos del momento en el que el intérprete sorprendió a la guapa pelirroja con un gran ramo de flores en pleno camerino. "Se logró", escribió la amiga de Dani, y bromeó sobre su habilidad para organizar 'pedidas'. Tras aquel momento, Niico y su la actriz se dejaron ver más cercanos que nunca, incluso besándose, lo que confirmó el inicio de su romance.

