'La llegada de un bebé va a ser bendición', Claudia Martín sobre el embarazo de Maite Perroni y su ex

Concentrada en su futuro y disfrutando todo lo que la vida le ha brindado en su presente, en el que el éxito profesional ha sido una constante y el amor ha llegado a manos llenas, es como Claudia Martín ha enfrentado los recientes cuestionamientos de la prensa relacionados con su expareja, el productor Andrés Tovar, con quien estuvo casada por algunos años y vivió una mediática separación. Y es que hace unas semanas, su ex anunció que se convertirá en papá por primera vez al lado de Maite Perroni, lo que ha generado que Claudia sea cuestionada al respecto; una oportunidad que la actriz ha aprovechado para desear lo mejor a los futuros papás y dejar en claro que todo aquello que pasó con Andrés es un capítulo superado y que ha quedado en el pasado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Así lo compartió Claudia durante una charla con el programa Hoy, en la que como era de esperarse, no pudo evitar los cuestionamientos respecto al embarazo de Maite Perroni y Andrés Tovar, los cuales abordó con total sinceridad y apertura, deseando lo mejor a la pareja. "Yo creo que siempre la llegada de un bebé va a ser bendición y también en este caso, es lo único que yo puedo comentar", expresó la intérprete con una sonrisa y una actitud muy madura.

Y es que para Claudia no hay nada mejor que compartir con el mundo lo mejor que hay en ella, por lo que dijo, solo hay buenos deseos y sentimientos para los futuros papás, porque es un reflejo de lo hay en su interior y de lo que está viviendo en la actualidad. "Son las cosas que al final uno trae por dentro y es lo que puede compartir y expresar y yo intento eso, llenarme de cosas lindas, de gente positiva alrededor de mí y a eso me he dedicado", señaló la intérprete.

VER GALERÍA

Celebra un año de noviazgo con Hugo Catalán

Dicen que tras la tormenta viene la calma y precisamente es lo que Claudia Martín ha podido comprobar en el último año. Y es que tras su mediática separación de Andrés Tovar, la actriz decidió darse una nueva oportunidad en el amor al lado del guapo actor Hugo Catalán, quién se ha convertido en su cómplice de vida y en su mejor compañero de viajes. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, pues es ahí donde la pareja suele mostrar algunos detalles de su relación, la cual nació hace un año exactamente y con la cual se encuentra muy ilusionada. "Yo sólo les puedo compartir que estoy muy contenta, que estoy en un momento de mi vida muy alegre, muy lleno, muy rico, y nada, estoy muy contenta", aseguró la actriz a los micrófonos del matutino de Televisa.

En ese mismo sentido, Claudia aseguró que, si a veces no comparte más acerca de su relación, es porque prefiere guardarse algunos momentos especiales solo para ella y para su novio. "Al final van a haber momentos que son para nosotros, también con mi familia y con mis amigos, habrá cosas que sí compartirnos y otras que no, y bueno, siempre es respetable cada quien lo que quiera hacer con sus relaciones”, finalizó.

VER GALERÍA