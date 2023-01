Juan Soler y su novia puestos en la mira en su programa de televisión

El año no pudo haber arrancado de mejor manera para Juan Soler, quien a finales del año pasado finalmente se sinceraba sobre el romance que sostiene con su compañera de trabajo, la guapa presentadora Paulina Mercado, con quien de hecho se dejaba ver por primera vez en sus redes sociales en Año Nuevo, en un posado de lo más especial, en donde se les podía ver desde la playa despidiendo el 2022. Y aunque han sido cautelosos a la hora de compartir los detalles de su relación, durante las emisiones del programa Sale el Sol, del que ambos son presentadores, han ido desvelando poco a poco algunos vistazos de cómo va su noviazgo y de la forma en la que se ha dado, haciendo evidente que toda marcha viento en popa. Tal y como sucedió durante un segmento del matutino de Imagen Televisión, en el que tenían al responder a algunos cuestionamientos hipotéticos sobre su noviazgo, dejaron en claro que con comunicación todo es posible.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Luego de que Juan fuera cuestionado por una de sus compañeras del programa sobre cómo reaccionaría si su pareja revisara su teléfono sin su consentimiento, pregunta a la que con facilidad respondió: “No me gustaría que lo tome sin consentimiento, que me lo pida y sin problema”, expresó el también actor, quien mientras decía esto le entregaba a Paulina su teléfono, dejando en claro que no hay nada que ocultar. Una oportunidad que la presentadora aprovechó para bromear, pues ya que tenía el teléfono de su novio en la mano, expresó: “Por cierto, está vibrando”, a lo que Juan respondió con unas muecas bastante graciosas con las que hizo reír a sus colegas.

Por supuesto, Paulina no se salvó de las preguntas, solo que en esta ocasión ella fue cuestionada sobre si alguna vez tuvo un romance con más de una persona a la vez, mostrándose un tanto dudosa a la hora de responder, aunque dejando en claro que todo era una broma. “La verdad es que no, se los confesaría, por supuesto que no. El karma existe y aparte no podría, o sea, las mentiras, no, no podría”, respondió tajante, para después bromear nuevamente: “Jamás lo haría, ni lo volvería a hacer”, haciendo reír a todos en el foro, y muy en especial a Juan.

VER GALERÍA

El romance entre Juan y Paulina

Aunque Paulina y Juan han sido muy discretos a la hora de hablar de su noviazgo, en diciembre del año pasado la pareja habló en el programa Sale el Sol de cómo fue que se dio el flechazo entre ellos dos y de la forma en la que su fuerte amistad se transformó en amor. “Éramos muy amigos, lo que pasa es que inició una relación de amistad tan linda, él me daba consejos, yo le daba consejos a él”, compartió la guapa conductora.

En ese mismo espacio, Paulina ahondó más en el tema y habló de cómo fue que la vida los puso en el lugar y el momento correcto para iniciar su romance, pues al momento de coincidir sentimentalmente ambos se encontraban solteros. “De verdad teníamos una relación muy linda y de pronto yo estaba sola, él estaba solo, empezamos a coincidir, empezamos a platicar y dijimos: ‘Ok’…”, agregó la guapa conductora. Por su lado, Juan también dijo: “Todavía una salida específica, formal como galanes, todavía no, no hemos tenido… Las salidas siempre fueron como en grupo, fueron con los compañeros…”, expresó el intérprete ante la pregunta de cómo había sido su primera cita.

VER GALERÍA