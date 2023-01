Luego de tres años, Jimena Pérez obtiene la nacionalidad española

El tiempo pasó tan rápido desde que Jimena Pérez ‘La Choco’ y Rafa Sarmiento tomaron la decisión de radicar en España. Estos años, han disfrutado de sus días por aquel país, ambos enfocados en cuidar de su familia, integrada por dos hijos, Iker e Iñaki, al mismo tiempo en que se ocupan de sus respectivos compromisos profesionales. Aunado a la estabilidad que han construido, una grata noticia alegra sus corazones, pues finalmente La Choco ha obtenido la nacionalidad española. La conductora de televisión se mostró enteramente agradecida a través de un mensaje, en el que además reiteró lo orgullosa que se siente de ser mexicana, su país natal, y el cual extraña en todo momento, a pesar de que de manera recurrente viaja por motivos de trabajo o para visitar a sus seres queridos.

Fue a través de Instagram que Jimena compartió la buena nueva con sus seguidores, afirmando que este 17 de enero será una fecha inolvidable. “Hoy es un día especial. La gente que me conoce sabe lo mexicana, mexicanísima que soy, que siempre he sido y que seguiré siendo y que me siento la más orgullosa de nuestro país…”, dijo en las primeras líneas de su publicación, en la que habló de cómo asume este instante lejos de su país. “Es cierto que viviendo lejos uno extraña y valora más. Cuando uno tiene a México todos los días se pierden miles de detalles hermosos, te acostumbras a ver si ver y solo te concentras en lo malo. “Cuando estás fuera ves a México con otros ojos: anhelo cada rincón; extraño los colores, los olores, los sabores, la gente, las calles, la música, el paisaje, la cultura y a los míos…”, escribió.

La conductora se expresó a continuación de cómo ha sido su experiencia viviendo en España, país al que llegó gracias a su esposo Rafa, quien al igual que sus hijos también tienen la nacionalidad española. “Pero eso no quita que uno sea agradecido con el país que me ha recibido. Hablo de mí porque Rafa (por su familia) y los niños siempre han tenido doble nacionalidad. Gracias por todas las bondades que nos han brindado, la paz y la seguridad del día a día, así como un sinfín de opciones para Iker e Iñaki específicamente y por la gente buena con la que nos hemos topado y con la que hemos hecho familia…”, compartió la conductora de televisión.

Finalmente, La Choco celebró la gran oportunidad que le dio la patria española para continuar con su vida por aquella nación, en la que ha podido consolidar una estabilidad y encontrar oportunidades para los suyos, especialmente para sus pequeños. Eso sí, su amor por México es intocable, y lo dejó claro al final de su mensaje. “Hoy después de 3 años y medio de vivir en Madrid recibo la nacionalidad española, sin perder la mía, ni mis raíces que las llevo tatuadas, claro está, pero estoy contenta. Soy una mexicana muy madrileña y ahora también una española muy mexicana, dijo. Para hacer más emotiva su publicación, posó guapísima a las afueras del Palacio de Cibeles, en Madrid, y en otra foto se mostró sonriente firmando los documentos que acreditan su nacionalidad.

La alegría de Rafa Sarmiento

Con el corazón en la mano, Rafa Sarmiento expresó unas palabras a su esposa Jimena, feliz de que todo haya sido posible en el transcurso de estos años. Además, habló del inmenso orgullo que lo invade al poder compartir con la madre de sus hijos un aspecto heredado por su familia. “Y yo me alegro de haber podido transmitirte la nacionalidad de un país que es mío y que ha ido en mi corazón y crianza siempre. Es la casa de nuestros hijos y el lugar donde estanos echando vida por ahora. Felicidades mexañola”, dijo el comunicador.

