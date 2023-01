Anahí y Manuel Velasco celebran el cumpleaños 6 de su Manu, su hijo mayor

No hay papás más orgullosos en estos momentos que Anahí y Manuel Velasco Coello, quienes este 17 de enero están de celebración por el cumpleaños número seis de su hijo Manuel, a quien cariñosamente llaman Manu. Y es que además, esta fecha es doblemente especial, pues también se han cumplido seis años de que la intérprete y su marido se convirtieron en papás por primera vez, por lo que el festejo ha sido por todo lo alto. Algo de lo que han hecho eco en sus redes sociales, donde le han dedicado las palabras más especiales a su primogénito y han recordado algunas de las etapas de vida del pequeñito.

VER GALERÍA

Desde un día anterior al cumpleaños de Manu, Anahí ya anticipaba esta fecha en sus historias de Instagram, pues compartió un video en el que se podía ver a la actriz abrazando a su pequeño, quien de lo más emocionado decía: "Hola, amigos, soy el nuevo RBD", algo que causó las carcajadas de su mamá, quién además título su video con la leyenda "El nuevo RBD", adjuntando otra leyenda en la que se podía leer: "¿Adivinen de quién es cumpleaños mañana?”. Por otro lado, durante las primeras horas de este martes, Anahí acudió a su feed de Instagram para compartir una fotografía de su pequeñito, la cual acompañó de un breve mensaje en el que expresó el gran amor que tiene por él. “¡Feliz cumpleaños Manu! ¡Mi Bebé grande hoy cumple 6!”, expresó emocionada.

Por otro lado, Velasco Coello no quiso pasar por alto esta fecha, por lo que a través de su perfil de Instagram dedicó unas emotivas palabras a su pequeñito, mostrando su lado más sensible y cariñoso. “Hace 6 años te vi y te cargué en mis brazos por primera vez. Es una emoción que palpita en mi corazón cada día al verte crecer. Gracias hijito por regalarnos la gran dicha de hacernos tus papás. Tu mamá, tu hermano Emiliano y yo estamos muy agradecidos con Dios por elegirnos para ser tu familia. Eres junto con tu hermano, la mayor bendición en nuestras vidas. Que la vida te llene siempre de bendiciones con ese inmenso corazón que tienes. ¡Te amamos mucho Manu, feliz cumpleaños!”, expresó el político al pie de un álbum de fotografías en el que recapituló cada instante especial que ha compartido al lado de su hijo.

VER GALERÍA

¿Por qué se alejó de los escenarios?

El pasado mes de junio, Anahí se hizo un espacio en su agenda para hacer una aparición muy especial en el concierto de Karol G, en el cual sorprendió a los asistentes interpretando a dueto la canción Sálvame. Tras este breve regreso a los escenarios, la cantante realizó un live a través de su perfil de Instagram, en el que se mostró sumamente conmovida ante el momento que vivió durante el concierto de la colombiana, en donde se echó al público a la bolsa interpretando el icónico tema de RBD.

En esa misma transmisión, Anahí explicó a sus fans las razones por las que ha preferido mantenerse lejos de los reflectores. “Yo tomé la decisión de no estar tan cerca y asumo esa responsabilidad y ha sido mucho tiempo y es una decisión que fue completamente mía porque yo quería tener una vida y no estar tan expuesta y no exponer a mis hijos que son chiquitos… Pero eso no quiere decir que no los extrañe, que no extrañe o que muchas veces no sueñe con que estoy ahí, aunque la decisión yo la he tomado a conciencia”, expresó en aquella ocasión la interprete.

VER GALERÍA