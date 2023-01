Desde Chile, Michelle Renaud y Matías Nova celebran seis meses de amor

Aunque en un inicio Michelle Renaud y Matías Novoa trataron de ser discretos a la hora de compartir los detalles de su relación, lo cierto es que el gran amor que se tienen el uno por el otro los ha llevado a querer gritarlo a los cuatro vientos. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, en donde suelen compartir algunos vistazos de lo que sucede entre ellos, especialmente cuando se trata de ocasiones especiales. Tal y como ha sucedido en los últimos días, cuando la pareja de actores ha compartido detalles de su viaje por Chile, país natal de Novoa, en donde han aprovechado para celebrar los primeros seis meses del inicio de su historia de amor, un acontecimiento que han festejado por todo lo alto y del que han dado cuenta en sus redes, dejándose ver de lo más enamorados y disfrutando su amor al máximo.

A través de sus historias de Instagram, Michelle y Matías han compartido algunos videos en los que se les puede ver conviviendo con algunos amigos del actor, con quienes se ha reencontrado en su natal Chile, luego de pasar una temporada en México. En esos mismos clips, se puede escuchar como Michelle, en tono de broma, le reclama a Matías por no acordarse de que ese día cumplían medio año de relación, lo que provocó las carcajadas del intérprete. “O sea el Mati ni un ‘gracias por estos seis meses, Mich’, ‘gracias por tenerme paciencia’, ‘gracias por el sacrificio que haces de estar”, dijo la intérprete entre risas, a lo que Matías respondió también con una sonrisa en el rostro y siguiendo la broma a su novia: “Gracias, Mich”.

Pero las demostraciones de cariño y celebración por esta fecha tan especial siguieron, esta vez en el feed de la actriz, quien además de compartir un video en el que ha plasmado algunos de los instantes más románticos que ha vivido con su guapo novio, también le dedicó unas lindas palabras. “6 meses pololeando. Me siento muy contenta de compartir con mi amor @matlechat que me llena la vida de color, de risas, amor y buenas aventuras. TE AMO POLOLO. Deseo tengamos la madurez y amor de crecer estar relación día a día hasta envejecer juntos. PD. Me encantan tus canas”, finalizó la intérprete conmovida, a lo que su novio respondió: “Mi polola, eternos tú y yo”.

Más enamorados que nunca

Desde que decidieron comenzar su relación, Michelle Renaud y Matías Novoa, la cual confirmaron a través de las páginas de ¡HOLA!, tenían claro que sus intereses eran muy parecidos y que el objetivo de este noviazgo era construir una linda familia; y vaya que lo han conseguido, pues tienen la fortuna de que sus dos hijos convivan y ahora, la relación tomó más seriedad al conocerse sus familias.

La emoción que le causa esta nueva etapa al lado de Mich, ha provocado que Matías se entusiasme con cada recuerdo que crean juntos y así lo explicó: “No soy mucho de salir, soy más de estar en mi casa, con mi hijo, mis perros, van a venir mis papás, va a venir mi hermana también, la familia de Mich, entonces, vamos a hacer un gran grupo”, compartió el actor a los micrófonos del programa Hoy, haciendo referencia a las pasadas fiestas de fin de año, las cuales pasó en México al lado de Michelle, quien fue la perfecta anfitriona para la familia del actor, que viajó desde Chile para este fin.

