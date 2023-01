Tania Rincón se sincera sobre la dura pérdida que enfrentó: 'Pensé que nunca me iba a pasar'

Si algo caracteriza a Tania Rincón es la cercanía y transparencia que mantiene con su público. La conductora del programa Hoy suele abrirse de capa sobre aspectos de su vida personal, no solo de aquellos episodios que la llenan de dicha, sino también de algunas circunstancias adversas a las que se ha enfrentado. En una reciente entrevista, la guapa presentadora tocó uno de los temas más sensibles; el de la pérdida de uno de sus bebés, instante tan doloroso en el que contó con el respaldo incondicional de su familia, especialmente de su esposo, Daniel Pérez, quien se mantuvo siempre a su lado. Con el paso del tiempo, ella ha podido asumir ese incidente con total madurez, dando muestra de su fortaleza para seguir adelante.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tania se sinceró durante una charla con Yordi Rosado, espacio en el que habló de ese instante que marcó su vida para siempre. “Después de Patricio intentamos embarazarnos y sí, tenía como 12 semanas…. Yo hoy ya lo platico con más naturalidad, y que lo platique no quiere decir que lo tenga como digerido porque finalmente pues también es una pérdida. Cuando te haces una prueba de embarazo y te da positiva y ves tu pruebita dices: ‘Ya soy mamá’, y le hablas, entonces te sientes acompañada desde ese segundo…”, reveló Rincón, quien hoy es mamá de dos niños, algo que la llena de total felicidad y en quienes ha encontrado esa ilusión que alimenta sus días.

En otro instante, Tania ahondó en su relato para compartir cómo fue recibir ese golpe emocional, pues por esos días estaba segura de que todo se daría sin ningún contratiempo. “Fue muy duro porque siento que a veces soy como un robotito que no para, y pensé que nunca me iba a pasar y creo que sentirte segura es de las cosas que más me ha costado, como entender que tú no eres la dueña de tu destino, a veces la vida te pone ese tipo de cosas…”. En la plática, además recordó el instante en que los médicos le conformaron que debido a su situación tenía que someterse a un legrado. “Yo estaba sola, Dani andaba en una convención, no estaba en México, estaba en Valle de Bravo. Le hablé le dije: ‘¿Sabes qué? Vente, me van a tener que hacer un legrado’…”.

VER GALERÍA

Su vida después de la dura pérdida

Apoyada de sus seres queridos, Tania Rincón hizo todo para salir adelante. Tras mantener la discreción sobre lo que le había ocurrido, poco a poco comenzó a abrirse para hablar de esta circunstancia. Gracias a ello, pudo asimilarlo y continuar dando pasos firmes y aunque tuvo temor al volver a embarazarse, todo fluyó de la mejor manera cuando le confirmaron que Amelia, su hija menor, venía en camino. De esta forma, asumió su pérdida con un pensamiento guiado por la madurez. “Lo entendí completamente como una almita que no venía para quedarse, una almita que se fue rápidamente. Cuando tomamos la decisión de volvernos a embarazar tuve mucho miedo al principio, de hecho me tardé en ir al doctor. Fui al doctor porque estaba en Guerreros y estábamos en medio de una pandemia… Estaba embarazada (antes de Guerreros) tenía como tres meses…”.

En todo ese proceso su familia nunca se apartó de su lado, especialmente su esposo y sus padres, quienes caminaron con ella de la mano para que todo fuera de alguna manera más llevadero. Esto fe tan reconfortante para Tania pues no se sintió sola al descubrir que varias personas habían pasado por su misma situación. “Afortunadamente estuve rodeada de buenos amigos que habían pasado por situaciones similares y muchas veces, entonces eso me dio como mucha brújula para entender mi proceso. Me costó mucho tiempo entender que no me iba a volver a pasar o a lo mejor sí…”, contó.

VER GALERÍA