Danna Paola y su cariñosa felicitación a su hermana: ‘Te amo con toda mi alma’

Después de sus merecidas vacaciones en las Antillas, Danna Paola regresó a nuestro país justo para celebrar el cumpleaños de su hermana mayor, Vania, quien ha sido su gran compañera de vida y una de las personas que más la ha apoyado en su camino a la fama. A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió una imagen al lado de la cumpleañera que acompañó de otra imagen de cuando eran niñas. Tanto en la foto actual, como en la del pasado, las hermanas Rivera Munguia sostienen una relación muy cercana, de ahí que Vania siempre esté presente en los momentos más importantes en la vida de la también actriz, tal como lo hizo en noviembre pasado cuando se convirtió en la porrista número uno de su hermana durante los Latin Grammys.

Danna compartió con sus seguidores el mensaje con el que le deseo un feliz día a Vania: “Happy Bday a la mejor hermana del mundo. Sis te amo con toda mi alma, eres luz y magia. ¡Feliz vuelta al sol, qué bendición celebrar tu vida! Te amo infinito”, se lee en esta historia. La cumpleañera se encuentra en la recta final de su segundo embarazo, en cualquier momento, la familia de Danna Paola recibirá a Renata, como llamará Vania a su pequeña, así lo compartió en su cuenta de Instagram la cumpleañera quien confesó su hija podría nacer en cualquier momento: “La verdad no sé, estoy esperando a que diga esta niña: ‘¡Ya mamá!’”, comentó emocionada.

Aunque Danna es muy discreta con los detalles de su vida privada que comparte en redes sociales, siempre que se trata de expresarle su cariño a los suyos no tienen empacho en publicarlo, así como lo hace su hermana mayor quien, en su cuenta de Instagram sí cuenta con varias fotos al lado de la cantante: “Lo mejor de tener una hermana fue que siempre tuve una amiga”, escribió hace unos meses en su cuenta de Instagram junto a una foto con Danna. Hace unos meses, la cantante le contó a Yordi Rosado que la primera ocasión que residió en otro país fue una aventura que compartió con ella: “Yo me fui a Miami a vivir sola por primera vez, a los 19 años, bueno, me fui con mi hermana”, recordó la cantante.

Por su parte, en noviembre pasado, Vania se mostró muy orgullosa de ver triunfar a Danna Paola en el escenario de los Latin Grammys, una velada en la que estuvo acompañada de toda su familia, sus papás, su hermana y su cuñado: “Lo más lindo es que siempre hemos podido compartir en familia tus triunfos sis @Dannapaola este fue uno, sin duda, de los más grandes. Qué bendición estar nominada y poder presentarte en un escenario y evento tan importante. Han sido años de mucho trabajo y esfuerzo para llegara donde ahora estás. Gran noche la que pasamos en Las Vegas”, con este texto, la hermana de la cantante se mostró muy emocionada de verla triunfar en este importante evento musical.

El apoyo de la familia de Danna en la música

Durante la entrevista que Danna Paola le concedió a Yordi Rosado, la cantante confesó que desde que tienen uso de razón siempre soñó con ser cantante, una anhelo que ha logrado gracias al apoyo de toda su familia, quien siempre la ha respaldado: “Siempre quise cantar, desde muy chiquitita, mi mamá me grababa, como sabes, mi papá cantaba, entonces como que siempre traje eso, siempre traje esa chispita, siempre fui muy extrovertida a la hora de hacer las obras de teatro que ya sabes que haces con tus primos en Navidad, pero en ese entonces mi mundo era jugar a eso”, explicó.