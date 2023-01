Stephanie Salas y Humberto Zurita, felices de la convivencia entre sus respectivos hijos

El antecedente de su cercanía fue una entrañable amistad, pero con el paso del tiempo Stephanie Salas y Humberto Zurita lograron dar un paso más allá al iniciar formalmente una relación sentimental. Fue en octubre de 2022 cuando el actor habló abiertamente de su romance con la intérprete, quien poco a poco ha sido más abierta al expresarse sobre esta etapa de su vida. En días pasados, la pareja incluso protagonizó su primera aparición pública, esto durante la presentación de la puesta en escena de la que forman parte, titulada Papito Querido. A propósito de ese acontecimiento laboral, los enamorados conversaron un poco de cómo marcha todo entre ellos, dando detalles la reacción de sus respectivos hijos; Michelle Salas y Camila Valero, hasí como Emiliano y Sebastián Zurita.

Durante la rueda de prensa por la obra de teatro, Humberto reveló cómo fue la primera vez que lograron reunirse con sus respectivas familias, un acontecimiento inolvidable a propósito de una fecha muy especial. “La primera vez que nos juntamos era mi cumpleaños, Sebastián me organizó una cosa en el Valle de Guadalupe y me dijo: ‘Va a venir Stephanie, me imagino, y va a venir Michelle también y también va Camila’. Y Emiliano no, porque Emiliano ya tiene siete meses en Islas Canarias haciendo una serie. Así de fácil compartimos la vida…”, explicó el intérprete, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube.

Al hablar de cómo es la convivencia que mantienen sus hijas con Humberto, Stephanie se remontó a aquel momento en el que por primera vez compartió créditos con el intérprete en una obra de teatro, recuerdo del que incluso atesora una simpática anécdota. “El primer trabajo que hice con Humberto Zurita fue en los noventa en El Protagonista. Michelle tenía como dos años, Sebastián tenía como cuatro y ahí los juntamos. Yo ponía a mi hija con la nana a ver la función y ella no entendía, entonces le gritaba a Humberto: ‘¡Déjala, suéltala!’. Entonces desde ahí como que se empezó a fomentar la relación, ahí se encontraron y empezaron a convivir en las fiestas…”, contó la hija de Sylvia Pasquel.

Stephanie además compartió que su hija menor, Camila, logró establecer un vínculo cordial con Humberto, por lo que todo fluye en armonía entre ambas familias. Así, ambos ponen en alto el apoyo imprescindible que han recibido, algo que los tiene enteramente entusiasmados. “Ahora que se encontraron veían sus fotos de chiquitos… es inevitable. Mis hijas adoran a Humberto, Michelle lo conoce desde hace mucho tiempo, Camila recién lo conoce y lo adora. Contentos, son los hijos y no se les impone nada, si quieren bien y si no, también…”, explicó la intérprete, que hasta hace unos días se había mantenido hermética sobre el tema.

Trabajar juntos y ser profesionales

La buena química que existe entre Humberto Zurita y Stephanie Salas los llevó a conformar equipo para protagonizar la puesta en escena Papito Querido. Sin embargo, ambos están conscientes de que el trabajo y su relación de pareja son dos ámbitos distintos. “Si llevamos la vida real al escenario pues ya no estás actuando, ya no estás en el escenario estás siendo tú mismo. A mí me encanta hacer personajes… me transformo en otra cosa, y veo a los ojos de Humberto que es Humberto pero no es tan Humberto… En el escenario somos dos actores, no nos conocemos…”, contó Salas. Así mismo, Zurita opinó: “Nosotros somos actores, somos profesionales. No tiene absolutamente nada que ver si tenemos una relación o no. Nuestra relación, la de todos los que estamos aquí es la relación laboral, de trabajo y es lo que estamos haciendo. Nos enfrentamos como personajes, no como Humberto y Stephanie, entonces no me gustaría que se fuera el foco a ese lugar, ya está clarísimo nuestra relación…”.

