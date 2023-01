'Esas cosas nos las podemos controlar', Ximena Navarrete sobre la confusión que hubo en Miss Universo

Aunque la participación de Ximena Navarrete en Miss Universo fue todo un éxito y ella lució espectacular en un diseño de Benito Santos que le permitió presumir su pancita de embarazo por todo lo alto, al tratarse de un evento en vivo hubo algunas cosas que no salieron del todo bien. Y es que a la hora de presentar a los jurados encargados de calificar a las 16 semifinalistas del certamen, entre las que se encontraba Ximena, los nombres que aparecían en la pantalla no correspondían a los de las personas que la cámara enfocaba ni a las descripciones que las presentadoras de la gala leían sobre cada uno de ellos. Algo que no pasó desapercibido para nadie, pues en las redes sociales algunos fans de Miss Universo hicieron notar la confusión. Sobre esto, Ximena ha dado su opinión, dejando en claro que para nada le molesta que la hayan confundido con otra de sus compañeras de jurado, mostrándose comprensiva al reconocer que durante un programa en vivo suelen pasar este tipo de situaciones.

A través de su perfil de Instagram, Ximena compartió una serie de videos en donde habló de cómo fue que se dio el error sobre los nombres de los miembros del comité encargado de elegir a la nueva Miss Universo y lo que pudo haber pasado, dejando en claro que todo se trato de un error que al final no afectó a nadie ni en nada a la producción. “Pasó algo en la transmisión en vivo, esas cosas pasan en los programas en vivo, que a todo el jurado nos cambiaron los nombres, cuando decían un nombre salía la cara de otra de las jurados, eso nos pasó a todas, pues esas cosas pasan”, compartió la también actriz en uno de sus video.

Ximena ahondó en el tema y explicó a grandes rasgos que fue lo que pudo haber ocurrido, restándole importancia a lo ocurrido. “Probablemente fue un error de producción, que estábamos mal sentadas como jurado, que nos acomodaron y al final de cuentas alguna falta de comunicación que íbamos yo en otro lugar, Olivia iba en otro lugar, y todo el resto de las mujeres que fuimos parte del jurado, íbamos acomodadas en otra silla que no era”, expresó, haciendo referencia a Olivia Quido, que fue con quien la confundieron a ella en su momento. “Esas cosas nos las podemos controlar, pasan, pero lo importante es que estábamos y que teníamos todas las ganas de elegir a la mejor, y de escoger a la nueva representante de Miss Universo, eso era lo más importante", agregó.

¿Quiénes eran las favoritas de Ximena?

Ya se ha vuelto toda una tradición el hecho de que Ximena Navarrete comparta su lista de predicciones previo a la celebración de Miss Universo. Sin embargo, este año en especial tuvo que esperarse hasta el final de la competencia debido a que en esta edición fue parte del jurado. Sin embargo, una vez que se supo que Miss Estados Unidos, R'Bonney Gabriel, se ha convertido en la nueva reina de belleza universal, Ximena finalmente ha desvelado quiénes eran sus favoritas de este año, atinándole a varias que, en efecto, estuvieron dentro de las 16 semifinalistas.

A través de sus historias de Instagram, Ximena compartió su listado, el cual dijo, hizo antes llegar a Nueva Orleans y de que se supiera cuál era el top 16. La primera en nombrar fue la participante de México, Irma Miranda, a quien también colocó entre sus favoritas. Después de ella nombre a las participantes de Venezuela, Estados Unidos, Tailandia, Costa Rica, Curazao, Puerto Rico, República Dominicana, Perú, Filipinas, Colombia, Chile, Italia, Portugal, Vietnam, India y Australia. Cabe destacar, que Ximena se mostró un tanto ilusionada por ver a México pasar a la siguiente fase, pues con todo el trabajo demostrado previamente ella veía fácil el pase de la mexicana. “México: deseando que gane y la veo en el top ¡fácilmente!”, expresó la también empresaria, mostrándose optimista.

