Danilo Carrera se confiesa: 'Hay la posibilidad de que deje la televisión un tiempo'

Motivado por sus nuevos planes, Danilo Carrera está preparado para cuando llegue el momento de concluir su reciente telenovela, El Amor Invencible. Tras ese compromiso, según confirmó en días pasados, se mudará de México a Estados Unidos, una situación que ha despertado en él un cúmulo de sentimientos, a raíz de los mensajes que ha recibido de sus seguidores, quienes le piden no irse del país. Sin embargo, el actor ya tiene trazada la ruta de sus próximos proyectos, así lo confesó durante una reciente entrevista, en la que además aseguró que ha contemplado dejar de trabajar un tiempo en la televisión, tal cual ocurrió cuando tomó la decisión de emprender otra de sus más fervientes pasiones, jugar futbol.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Danilo se tomó unos minutos para conversar con los medios de comunicación de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, espacio en el que habló de las reacciones que han tenido sus seguidores tras haber anunciado su partida. “Terminando esta novela me voy, ya me mandaron muchísimos mensajes, ya me siento mal, porque cómo que me voy (me dicen). Muchas fans me han escrito y es triste, como que me da un sentido de responsabilidad de quedarme pero me tengo que ir…”, explicó, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal de YouTube. Así mismo, expuso parte de las razones por las que tomó tal decisión. “Me voy a Miami por proyectos personales que me hacen muy contento, cosas de familia. sí voy a estar allá un tiempo y seguramente regresaré a México a trabajar…”, contó.

En otro punto de la conversación, el galán ecuatoriano se confesó sobre el pasó que probablemente dé próximamente, como lo hiciera anteriormente cuando dedicó tiempo a su pasión en el deporte. “Hay la posibilidad también de que de que deje la televisión un tiempo, ya lo hice alguna vez cuando me retiré para jugar futbol. Ahora siento que desde estos dos o tres años que regresé desde el futbol como que me ha agarrado más cariño, porque cuando me fui a jugar futbol a nadie le importó y ahorita todo el mundo me escribe: ‘¿Cuándo te vas? Por favor, no dejes las novelas’…”, explicó ante las cámaras.

VER GALERÍA

El apoyo de su familia

Ante los cambios repentinos, Danilo Carrera sabe que siempre contará con el respaldo de su familia, y aunque su posible retiro de la televisión sea parte de sus planes, tiene claro que seguirá actuando en las telenovelas pues hay personas muy especiales que se lo han pedido, como su abuela. Así mismo hizo énfasis en lo mucho que los suyos permanecen a su lado para respaldarlo en todo momento. “Al final del día tengo cuatro hermanos que van a estar ahí para mí, para cuidarme, para protegerme. Hoy en día si dejo de trabajar ellos van a manejar todas mis inversiones… al cien por ciento y tengo la bendición de tener hermandad…”, explicó.

Danilo contó que por ahora tiene intensiones de desarrollar su actividad en el cine, algo que lo mantiene motivado luego de haber concluido la escritura de una de sus películas. Sin descartar que el amor haya sido parte de este cambio de rumbo, habló de lo mucho que lo entusiasma lo que está por venir. “Estoy en un momento de mi vida en el que quiero dedicarme a otras cosas y encontré otros caminos y los quiero aprovechar…”. Eso sí, aseguró que de ahora en adelante protegerá más su vida privada, en especial todo lo relacionado con las cuestiones sentimentales, una regla que ha cumplido al pie de la letra desde hace ya algunos meses.

VER GALERÍA