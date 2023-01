Analizamos a detalle la canción con la que Miley Cyrus vive su momento Shakira

Casi al mismo tiempo que Shakira estrenaba su sonada colaboración con Bizarrap, Miley Cyrus daba a conocer Flowers, su propia canción de desamor. Desde que se supo que el tema se lanzaría el mismo día del cumpleaños de Liam Hemsworth -quien fuera su esposo-, se anticipaba que Flowers venía con dedicatoria y así ha sido. Si tal como en el caso de Shakira, las palabras van dirigidas a su ex, en el caso de Miley, los seguidores de la cantante han querido analizar cada aspecto de este lanzamiento. Desde la locación donde se grabó el video hasta la tonada pasando por el traje que lleva la actriz, todo ha sido ligado a algún aspecto de su relación con Hemsworth. Lo que ha sorprendido es que los fanáticos parecen revelar muchos aspectos de la relación que hasta el momento se desconocían, pues tras haber celebrado su boda de forma espontánea, los actores anunciaron lo que parecía una separación amistosa. Después de escuchar la canción que se ha hecho viral, a diferencia de lo que ha sucedido entre Shakira y Piqué, Liam ha guardado silencio y hasta el momento no se le conoce ninguna reacción pública a Flowers.

Empecemos por la letra

Si alguien tenía duda de que esta canción iba dirigida a Hemsworth, basta escuchar el primer estribillo para tenerlo claro: “Construimos una casa y la vimos arder”. En esta frase, Miley hace referencia a la residencia que la pareja compartía y que desgraciadamente se quemó durante los incendios forestales del 2018 en Malibu. Aquel lugar en el que habían contraído matrimonio quedaba en cenizas y poco tiempo después anunciaban su separación.

Que si esta es la primera pista de que el tema iba a Liam, el que Miley haya retomado la canción If I Was Your Man de Bruno Mars y haya respondido frase por frase al coro no ha dejado a nadie indiferente. Y es que según cuentan sus fanáticos, Liam dedicó a Miley esta canción en algún punto antes de que retomaran su relación, pues el tema de Mars se lanzó justamente el año en el que ellos se comprometieron por primera vez y un año antes de que confirmaran su primera ruptura para reconciliarse hasta el 2016. “Me puedo comprar flores a mí misma, escribir mi nombre en la arena. Hablar conmigo misma por horas, decir cosas que tú no entiendes. Puedo sacarme a bailar y puedo tomar mi propia mano. Sí, me puedo amar mejor de lo que tú puedes”, se escucha en el coro de la canción.

Los Easter Eggs que los fans creen haber encontrado

Más allá de la letra, al más puro estilo de detectives de los fanáticos de Taylor Swift en cada uno de sus lanzamientos, los seguidores de Miley se han puesto a buscar todo detalle que tenga un significado en este lanzamiento. El primer punto que ha sido ampliamente comentado es la locación donde Miley grabó su video y es que mucho se dice que esta era una casa en la que Liam habría tenido algunas indiscreciones, algo de lo que nunca se había oído y no se ha confirmado de ninguna manera, pero que se ha vuelto una leyenda urbana a lo largo de Tiktok. Lo que se ha reportado en la prensa es que, en realidad, esta casa podría ser la mansión que Cyrus compró en el 2011.

También se ha hablado mucho del traje negro, presumiblemente de hombre, que Miley lleva para cerrar el video. Según cuentan sus fanáticos el traje hace referencia al que Liam llevaba en la premier de los Avengers en donde se les grabó, aparentemente, discutiendo en video. En aquella ocasión, mientras posaban sobre la alfombra, Miley comenzó a gesticular, bromeando con los fotógrafos, después se ve a Liam decirle lo que parece ser: “¿Podrías comportarte por una vez?”. Sin perder la sonrisa, Miley continúa posando, para después quitar a su marido de la imagen y seguir en solitario. Aunque se decía que era el mismo traje, la realidad es que las solapas son diferentes y la relación con ese tuxedo parece un tanto forzada.

Otro de los aspectos que los amantes de la moda no han dejado pasar es que al principio del video se le ve llevando un modelo de Yves Saint Laurent de la colección otoño/invierno de 1999, año en que Liam y Miley nacieron. ¿Será que todo esto tiene un significado o ya se están buscando pistas donde no las hay?

