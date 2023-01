Sasha Sokol reacciona a las disculpas de Yordi Rosado por su entrevista a Luis de Llano

Conmovida hasta las lágrimas, Sasha Sokol habló de cómo marcha la denuncia legal que interpuso contra Luis de Llano, así como de las disculpas que le dirigió públicamente Yordi Rosado, quien reconoció su falta de sensibilidad durante la entrevista que le realizó en marzo de 2022 al productor televisivo en su espacio de charlas. En aquella ocasión, De Llano tocó el tema de la relación sentimental que mantuvo en el pasado con la cantante cuando él tenía 39 años y ella 14. Ante tales comentarios, la ex Timbiriche alzó la voz a través de un contundente comunicado, por lo que a lo largo de estos meses ha sido firme con su postura, dispuesta a que se hable de estos temas de la manera más adecuada y sin caer en la normalización de situaciones que deben atenderse con urgencia.

Amable con los medios de comunicación, Sasha se refirió a las disculpas de Yordi, quien en un video publicado a mediados de diciembre de 2022 en su canal de YouTube, reconoció la falta de empatía que tuvo al abordar este tema tan sensible frente a Luis de Llano. “Yo creo que todos estamos aprendiendo cómo tocar temas delicados. Para mí no es nada fácil, no estoy acostumbrada a hacer esto, para la prensa tampoco lo es y entiendo que la reacción de Yordi haya sido la que fue pero creo que si no aprendemos a nombrar las cosas no vamos a poder aprovechar las áreas de oportunidad que tiene lo que está pasando…”, dijo la intérprete, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América.

Sokol se refirió al proceder de Yordi ante lo polémico que fue su desempeño en esa entrevista, explicando también la razón por la cual estuvo de acuerdo con que el contenido de esa plática no fuera bajado de la red, pues asegura que este es un ejemplo claro de lo que no debería ser. “Yordi siempre me ha tirado muy buena onda, es un cuate lindo y le agradezco que haya reconocido. Yo nunca critiqué que la entrevista sucediera porque me parece que ayudó. Tampoco pedí que la bajaran porque me parece que es un ejemplo perfecto de impunidad y de normalización y creo que es importante que veamos esas cosas para que podamos cambiarlas…”, dijo.

En otro momento, la también actriz fue más específica al hablar de los errores cometidos en la entrevista que Yordi sostuvo con De Llano, lo que de alguna manera, asegura, llevó a normalizar la situación. “Mi único comentario fue que la empatía es importante y, ¿a qué me refiero con eso? Cuando tú haces una entrevista claramente tú no sabes qué te van a decir tus entrevistados, pero si tú normalizas lo que tus entrevistados dicen no ayudas a que termine. Creo que en ese sentido hubiese sido, desde mi punto de vista, mejor, que Yordi hubiera dicho algo como: ‘¿No te parece que Sasha era muy chiquita para andar contigo? ¿No te parece que estabas en una posición de poder frente a Sasha, que trabajaba contigo?’ Si él hubiera, sin juzgar a Luis porque no es su papel, pero no normalizado la respuesta de Luis me parece que hubiera sido más empático en este caso conmigo…”, afirmó.

Firme ante su denuncia

Antes de despedirse, algunos reporteros en el lugar hablaron con Sasha sobre cómo sus acciones de alguna manera han inspirado a otras mujeres a alzar la voz, comentarios que de inmediato llevaron a la cantante a romper en llanto al expresar su postura. Así mismo, confirmó que el procedimiento legal contra Luis de Llano sigue en pie. “Soy una mujer que levantó la voz, no es que yo lo considere o no. La denuncia por supuesto que continúa y yol espero que en unos meses tengamos una resolución y entonces platicaremos…”, dijo.

