El medio hermano de Lisa Marie Presley rompe el silencio

El inesperado fallecimiento de Lisa Marie ha venido a cimbrar a la familia Presley. Apenas dos días antes de su muerte, la hija del Rey del Rock aparecía conmovida en los Golden Globes escuchando el discurso de Austin Butler, quien les agradecía especialmente a ella y a Priscilla por su cariño y apoyo durante esta producción. Sin que nadie lo imaginara, el jueves por la mañana se reportaba que Lisa Marie había sido trasladada al hospital, aparentemente, por un episodio cardíaco, horas más tarde, Priscilla sería quien daría la dolorosa noticia, su hija había fallecido a los 54 años. Además de su madre, a Lisa Marie le sobreviven sus tres hijas, Riley, y las mellizas Harley y Finley, después de que en el 2020, su único hijo varón Benjamin se quitara la vida. En medio de la tristeza que embarga a la familia, ha sido Navarone Garibaldi, hijo mejor de Priscilla y medio hermano de Lisa Marie, quien ha dedicado un sentido mensaje a la memoria de la cantante.

“Hermana mayor…espero que ahora estés en paz y feliz con tu papá y tu hijo a tu lado. Sé que los últimos años no fueron fáciles para ti y desearía que las cosas hubieran sido diferentes entre nosotros. Sin embargo, eres mi hermana y te mando amor y oraciones en tu camino a casa. Todavía no puedo creer esto, no tengo palabras. Te amo hermana. Besos”, escribió el joven a través de su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que se le veía de pequeño acompañado de Lisa Marie.

Navarone, de 35 años, es el hijo menor de Priscilla, producto de su relación con el productor musical Marco Garibaldi. Según se cuenta de Instagram, el joven ha seguido los pasos familiares, dedicado a la música con su propia banda. No se sabe precisamente a qué se refería con lo que escribió sobre los últimos años en su relación con Lisa Marie, pero en su perfil cuenta con alguna fotografía del recuerdo de su infancia con Riley, quien es muy cercana a su edad. Es precisamente en esas imágenes que algunos seguidores le preguntan si se ha reconciliado con su hermana, aunque él no da respuesta a ninguno de estos comentarios.

El mensaje de Priscilla

Con un enorme dolor, pero también con una gran templanza, fue la misma Priscilla quien se encargó de dar a conocer el fallecimiento de su hija. En un primer momento, alertando sobre la situación, solamente dos días después de haber aparecido juntas en la entrega de los Golden Globes, Priscilla escribió en su cuenta de Instagram: “Mi amada hija Lisa Marie fue trasladada al hospital. Está recibiendo el mejor cuidado. Por favor, ténganla a ella y a su familia en sus oraciones. Sentimos sus oraciones desde todo el mundo y pedimos privacidad en este momento”.

Horas más tarde, la misma Priscilla compartía el sentido comunicado: “Es con pesar en el corazón que debo compartir las devastadoras noticias de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que haya conocido. Pedimos privacidad mientras lidiamos con esta profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones. En este momento no habrá más comentarios”.

Desde su partida, los tributos a la memoria de Lisa Marie no han cesado. Amigos y seguidores han buscado darle una sentida despedida. Entre estos mensajes ha destacado el de Austin Butler, de quien la hija de Elvis se mostrara profundamente agradecida solamente dos días antes de su partida. “Mi corazón está completamente destrozado por Riley, Finley, Harper y Priscilla ante la trágica e inesperada pérdida de Lisa Marie. Estoy eternamente agradecido por el tiempo en el que fui suficientemente afortunado de estar cerca de su brillante luz y por siempre voy a valorar los momentos silenciosos que compartimos. Su calidez, su amor y su autenticidad siempre serán recordados”, dijo Austin en un comunicado a PA.

