Tania Rincón revela cómo fue su relación con Lupita Jones durante su paso por Nuestra Belleza México

Sin duda alguna, Nuestra Belleza México fue un parteaguas en la vida de Tania Rincón, quien desde muy chiquita soñaba con trabajar en televisión. Y es que el llegar a este certamen, representando a su natal Michoacán, sin duda fue la puerta por la que entró a ese mundo que tanto había soñado y del que decidió quedarse prendada. Sin embargo, las cosas no fueron del todo fáciles para ella, pues en el camino se topó con algunos obstáculos que tuvo que sortear para hacer su sueño realidad, pero también, con personas que estaban dispuestas a darle su primera oportunidad. Tal fue el caso de Lupita Jones, al directora de Nuestra Belleza México en aquel entonces, quien sin duda vio algo especial en Tania, pues a pesar de que la presentadora del programa Hoy no ganó el concurso, pues quedó dentro del top 10, siempre se mostró abierta a la hora de ayudarla a conseguir una oportunidad de demostrar de lo que estaba hecha.

Así lo compartió la guapa conductora durante la entrevista que concedió a Yordi Rosado para su canal de Youtube, en la que compartió con su público algunos de los pasajes que han marcado su vida a nivel personal y profesional, así como de todas aquellas personas que han dejado huella en su corazón. Tal y como sucedió cuando fue cuestionada por su relación con la Miss Universo 1991. “La mejor relación”, expresó Tania con la sinceridad que suele caracterizarla, luego de que su entrevistador la cuestionara sobre cómo se dio su convivencia con Lupita luego de Nuestra Belleza.

La también conductora deportiva ahondó más en el tema, y reveló que tras haber terminado su etapa en Nuestra Belleza, volvió a Guadalajara, Jalisco, donde estudiaba la universidad, para retomar su carrera, cuando Lupita nuevamente la convocó. “Yo regreso todavía al siguiente cuatrimestre y me habla Lupita y me dice: ‘Oye, fíjate que de Televisa Deportes nos invitaron a un evento que es como una competencia de atletas que es como un rally, entonces tienes que nadar, tienes que remar, tienes que correr, y quieren representación de Nuestra Belleza, va Nuestra Belleza Distrito Federal, imagínate hace cuántos años que era D.F., y quiero invitarte a ti, ¿le entras?’”, a lo que Tania accedió sin pensarlo.

La hermosa michoacana reveló que una vez en el evento decidió acercarse al productor para hacerle saber sobre su interés en conducir y trabajar en la televisión, teniendo así su primer acercamiento real con la pantalla chica. “(El programa) Lo producía el señor Benjamín Hidalgo, y pues ahí tuve mi primer acercamiento (con la televisión), y ya ahí le dije a él: yo quiero conducir, me interesa’. (Y me dijo:) ‘Ah, pues sí, te vamos a tomar en cuenta’. Fui con Lupita y le dije: ‘Lupita, quiero irme a vivir a la Ciudad de México’, y me contestó: ‘No estás loca, además tú, siendo de provincia, tan chiquita y no sé qué’, y yo así: ‘es que yo quiero, ayúdame’, y me ayudó”, agregó.

Siempre agradecida con Lupita

A partir de ese momento, Lupita se encargó de recomendar a Tania con algunas agencias de modelos, en donde hizo sus primeros trabajos, mientras conseguía algo en la televisión, pues a la par, Jones seguía buscándole una oportunidad con algunos productores, algo que hasta el día de hoy le agradece muchísimo. “Me llevó con productores en Televisa, o sea levantó el teléfono por mí, eso para mí era muy valioso, porque yo no sé si lo hacía con todos, pero que lo estuviera haciendo por mí… O sea cuántas salíamos cada año, 32 cada año, no sé si lo hacía por todas. Yo vivo eternamente agradecida con Lupita porque se rifó por mí, y que me ayudó y me ayudó a conseguir mis primeras oportunidades”, señaló conmovida.