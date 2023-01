'Se acabó', Odalys Ramírez comparte cómo fue su último día en el programa Al Aire con Paola

Hace unos días, Odalys Ramírez cerró un ciclo muy especial a nivel profesional. Y es que tras 12 años de haber trabajado en el área de noticiarios y seis de hacerlo en el programa Al Aire con Paola, la guapa presentadora tuvo que poner punto final a esta experiencia tan gratificante, luego de que se anunciara que el noticiario matutino que encabezaba Paola Rojas llegaría a su fin tan pronto iniciara el 2023. Fue así que el pasado 6 de enero, Odalys y todos sus compañeros de elenco dijeron adiós a su público que durante más de seis años los acompañaron y los convirtieron en uno de los noticiarios más vistos de la televisión; un instante en el que la también presentadora de ¡Cuéntamelo ya! no pudo evitar romper en llanto al enfrentar su último día como parte de este gran equipo.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Así lo ha compartido la intérprete a través de un video que ha publicado en su canal de Youtube, en el que ha documentado cómo fue su última vez conduciendo la sección de espectáculos del programa Al Aire con Paola, aprovechando la ocasión para presentar a todos los que hacían posible este show y que no estaban frente a las cámaras, mostrándose orgullosa de cada uno de ellos y de la linda relación que logró formar, pues además en su video quedó en claro que eran un gran equipo y que todos se llevaban muy bien.

En su clip, la también modelo expresó su sentir respecto al fin de esta etapa, revelando cómo fue que enfrentó la noticia de que Al Aire con Paola llegaría a su fin. “Lo más chistoso de todo, fue que nos enteramos de que el programa llegaba a su fin hace aproximadamente hace un mes, entonces dije: ‘bueno, genial, porque me da tiempo de cerrar el ciclo, de digerirlo, de ir transitando por las diferentes emociones’, ya sabes que uno paso por tristeza, por enojo, lloras, luego estás feliz, y la verdad es que las últimas dos semanas logré llegar a este estado en el que realmente y de corazón me siento bien agradecida de poder pasar tantos y tantos años con equipos tan maravillosos y tan profesionales…”, comentó Odalys conmovida y con la voz entrecortada.

Y aunque en todo momento se mostró con una sonrisa en el rostro, Odalys no pudo evitar romperse al finalizar el último programa y tras despedirse de todo su equipo, por lo que entre lágrimas expresó: “Se acabó, hay que abrazar las emociones y transitar por ellas para que el cierre de ciclo sea mucho más honesto, yo pensé que ya todo bien y me quebré, pero me voy tan contenta, tan agradecida, tan feliz, tan satisfecha, tan orgullosa de todo lo que pude lograr en 12 años en este lugar, y gracias a todos los que me regalaban un cachito de sus mañanas, que compartían sus días conmigo. Seguimos, porque lo que viene también me emociona mucho”, finalizó.

El emotivo mensaje de su esposo, Patricio Borghetti

Fiel testigo de la entrega y crecimiento profesional de su esposa, Patricio Borghetti le dedicó unas palabras a la madre de sus hijos, reiterándole su total admiración. “Esta mujer espectacular se aventó 12 años de madrugadas para dar los espectáculos en noticieros. Lloviera o tronara, armando ella misma la sección con una disciplina y dedicación que me emocionan cada día. Me consta, porque los conozco y los quiero, que a veces sus jefes le pedían que se tomara más días de vacaciones porque el horario es difícil, y a ella le daba pudor hacerlo por su compromiso. Esto casi no existe en este medio. Nosotros somos los ganones porque te tendremos un ratito más en casa, aunque solo sea por un tiempo. Siempre nos iluminas con tu presencia. Como te dije a días de conocerte: ‘Eres un milagro’”. Ante tal mensaje, Odalys agradeció a Pato por su incondicional respaldo: “Me hiciste llorar, gracias por apoyarme e impulsarme siempre en todo. Por salirte del cuarto para ver la TV si eran después de las 9 p.m. para dejarme dormir. Te amo”, dijo la cubana.