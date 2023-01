Los increíbles looks de Jacky Bracamontes y Andrea Meza con los que brillaron en Miss Universo

La reciente edición de Miss Universo nos ha dejado un sinfín de momentos emocionantes y otros más emotivos, siendo la cereza del pastel el momento de la coronación de R’Bonney Gabriel, Miss Estados Unidos, quien se ha convertido en la nueva reina de este certamen. Y aunque las 83 participantes de todo el mundo fueron las protagonistas de esta noche, lo cierto es que hubo otras bellas mujeres que en su calidad de invitadas lograron acaparar miradas. Tal fue el caso de Jacky Bracamontes y Andrea Meza, quienes brillaron al igual que las concursantes durante su estancia en Miss Universo, recordando así el por qué en su momento fueron dignas portadoras de la corona de un certamen de belleza y el por qué hasta el día de hoy siguen vigentes.

Para esta noche tan especial, Jacky Bracamontes optó por dos cambios de lo más glamourosos, pues fue una de las conductoras de la gala para la señal de Telemundo. Para su primera aparición sobre el escenario de Miss Universo, en donde estuvo acompañada de Christian de la Fuente, Jacky lució perfecta en un hermoso vestido rojo, bordado con cientos de cristales y de hombros descubiertos del diseñador Douglas Tapia, el cual combinó a la perfección con zapatillas de plataforma en tono nude y complementando su look con joyas de Charlie Lapson.

Este no fue el único look que Jacky presentó durante la gala de Miss Universo, pues la presentadora volvió a impactar a todos los presentes al aparecer con un elegante vestido plateado de Benito Santos, con el que sin duda lució como toda una reina de belleza, pues el diseño estaba repleto de pedrería que caía delicadamente sobre todo el vestido y que cubría gran parte de sus hombros, destacando por el toque sexy del discreto escote en V que terminaba a la altura de su cintura. Para este segundo cambio, la intérprete llevó el pelo recogido en una cola de caballo baja, complementando su look con joyas de Charlie Lapson.

Por otro lado, otra de las bellezas mexicanas que se hizo presente en esta edición de Miss Universo fue Andrea Meza, quien también asistió al concurso como corresponsal de Telemundo, llevando todos los pormenores de las participantes desde todos los ángulos, teniendo la oportunidad de platicar con ellas y tener sus primeras impresiones sobre lo sucedido esa noche. Y aunque a lo largo de la semana se dejó ver guapísima en cada una de sus apariciones, lo cierto es que para la gala final de Miss Universo la chihuahuense lució impecable en un hermoso vestido largo de tul fucsia, el cual resaltaba su figura con el detalle de un lazo negro a la altura de su cintura, complementando su look con discretas joyas en plateado, y un maquillaje en el que los tonos ocres y cafés fueron los protagonistas.

El mensaje de Andrea Meza sobre la edad

A través de sus redes sociales, Andrea Meza se mostró orgullosa de la ahora reina de Miss Universo, R’Bonney Gabriel, quien a sus 28 años se ha convertido en la nueva soberana de belleza universal y en la reina con más edad en lograr este cometido. Un récord que anteriormente ostentaba Andrea, quien a sus 26 años se convirtió en la ganadora de este certamen hace casi dos años atrás. Fue por eso que la joven chihuahuense aplaudió el discurso de Miss Estados Unidos, quien se ha pronunciado en contra de que la edad sea lo que define a las mujeres. “Yo era la Miss Universo en haber ganado con más años de edad (26 años 9 meses) en la historia del concurso. Ahora, R’Bonney tiene ese récord a sus 28 años y su respuesta del top 5 fue obre cómo la edad no nos define a las mujeres y que ‘si no es ahora, ¿cuándo?’”, expresó Andrea en una historia que compartió en sus redes sociales, en donde compartió una fotografía en la que aparecía al lado de la nueva Miss Universo.