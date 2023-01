Beatriz Gutiérrez Müller celebra su cumpleaños 54 con una sorpresa muy especial de AMLO

Sin duda alguna, la última semana ha sido muy especial para Beatriz Gutiérrez Müller, quien además de haber sido una excelente anfitriona para la Primera Dama de Estados Unidos, Jill Biden, y de Sophie Grégoire, esposa del Primer Ministro de Canadá, quienes estuvieron de visita en México a propósito de la realización de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, en la que participaron los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo haber tenido un cierre de semana más especial. Y es que la también escritora celebró su cumpleaños 54 el pasado 13 de enero, una ocasión en la que se dejó consentir por el presidente mexicano y por su hijo, quienes la llenaron de significativos detalles con los que sin duda su día fue aun más emotivo.

Así lo compartió la investigadora mexicana en su perfil de Instagram, donde además de agradecer por las muestras de cariño recibidas durante su cumpleaños, compartió con sus seguidores cómo fue que pasó este día tan importante para ella, dejando en claro que tanto su esposo como su hijo la hicieron pasar un cumpleaños muy especial. “Muy agasajada ayer… No tengo palabras para agradecer a todos y cada uno los buenos deseos que me brindaron”, compartió la mañana de este sábado en sus redes. “Mi querido esposo y mi hijito me llevaron a comer a un restaurante. De repente salió un trío y me animé a conjuntar con sus hermosas voces algunas estrofas”, agregó Gutiérrez Müller.

En su mensaje, Beatriz también se mostró agradecida por el cariño recibido por parte de sus seguidores por los buenos deseos de cumpleaños. “Gracias a todos y al todo que somos. A continuar, no hay de otra, con paso firme y alegría (siempre que se pueda), y siempre bien acompañada de seres queridos, amigos y lindas personas a quienes no conozco pero que desean mi bien y el de todo mundo”, compartió.

La felicitación de AMLO para su esposa

Como era de esperarse, el presidente López Obrador no quiso dejar pasar por alto esta fecha tan importante, por lo que a través de su perfil de Twitter retomó una estrofa del poema de Mario Benedetti, Te Quiero, para referirse a su esposa y a esta fecha tan importante. “Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. (Benedetti) Feliz cumpleaños, amada Beatriz”, expresó el mandatario en un tuit, el cual acompañó de un video en el que mostró algunos detalles del día de celebraciones que tuvo Beatriz Gutiérrez Müller, quien además de los buenos deseos en redes sociales, también recibió el cariño de algunos de sus seguidores en persona, pues la sorprendieron con una serenata al pie del Palacio Nacional.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención ha sido el que el presidente tuvo con su esposa, pues desde las primeras horas del pasado 13 de enero la sorprendió con un enorme ramo de flores rosas, las cuales le entregó con un sincero abrazo y un beso en la frente, momento que sin duda emocionó muchísimo a Beatriz, quien recibió el gesto de su amado con mucho gusto.

