'Es una exigencia muy grande', Stephanie Salas sobre trabajar de la mano de Humberto Zurita

Aunque Humberto Zurita y Stephanie Salas se conocieron hace varios años atrás e incluso ya habían tenido la oportunidad de trabajar juntos sobre el escenario, lo cierto es que el hecho de que ahora sean pareja hace que las cosas sean un tanto distintas. Sin embargo, ambos actores son conscientes de la responsabilidad que tienen cada uno como profesionales, por lo que han aprendido a mantener su relación sentimental al margen de su relación laboral, por lo que durante los ensayos y presentaciones de la obra Papito Querido, Stephanie y Humberto se convierten en colegas.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló la misma Stephanie durante un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad habló de su experiencia al trabajar al lado de Humberto, justo en este momento en el que ambos disfrutan de una relación que cada día se ha ido consolidando. “Me la estoy pasando bien, pero nerviosa, esta es una exigencia muy grande, estar al lado del señor Zurita, pero sé que lo voy a hacer bien”, compartió la intérprete, en declaraciones retomadas por el programa Despierta América, visiblemente emocionada de tener la oportunidad de trabajar al lado de su novio.

De hecho, durante su visita al programa Ventaneando, al que Humberto y Stephanie acudieron para hacer promoción de la obra que ambos protagonizan y en la que la actriz debutará el próximo 19 de enero, Salas dejó en claro que su novio es un director muy estricto. “Es muy exigente, su dirección es muy exigente, todo. Yo trabajé con él en El Protagonista, entonces sí conozco cómo trabaja en el teatro… Ahora son etapas diferentes”, compartió entre risas.

Por otro lado, en un reciente encuentro con la prensa, Stephanie también habló sobre cómo es que se desarrollo el trabajo entre ella y Humberto cuando están sobre el escenario, dejando en claro que mientras están trabajando, su relación es más de colegas que de pareja, pues ambos entienden que para sacar adelante el trabajo hay que ser muy profesionales. “En el escenario somos dos actores, no nos conocemos, vamos a interpretar a un personaje”, expresó la intérprete. “Si llevamos la vida real al escenario pues ya no estás actuando, ya no estás en el escenario estás siendo tú mismo. A mí me encanta hacer personajes… me transformo en otra cosa, y veo a los ojos de Humberto que es Humberto pero no es tan Humberto…”, contó en otro momento de la charla.

¿Es una novia celosa?

Fue durante la presentación a la prensa de la obra Papito Qurido que Stephanie también se tomó algunos minutos para platicar con los medios de comunicación sobre algunos aspectos de su relación, revelando si a estas alturas ha llegado a sentirse celosa de que Humberto sea uno de los galanes más cotizados. “Además de ser un actorazo, porque lo es, definitivamente sí es un galán muy codiciado. Pero en verdad creo que esa seguridad te la da tu pareja, entonces yo sé…”, dijo sonriente la intérprete, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube. “Siempre le digo ‘el ídolo’… el ‘Elvis Presley’… Le digo: ‘No preocupes, yo ya sé que eres Elvis’. Entonces todas se le avientan y yo lo tengo que ver… no hay ningún problema…”, agregó.