José Ron sobre su salida de la telenovela con Dulce María: 'Me duele no estar en ese proyecto' El actor reveló cuál fue la situación detrás de ese cambio y cómo asumió la noticia

Su rostro es conocido gracias a las telenovelas. A lo largo de varios años José Ron ha logrado conquistar el éxito con sus protagónicos, y aunque es uno de los actores más solicitados en las producciones, algunas circunstancias le han impedido llevar uno que otro papel estelar. El intérprete se sinceró recientemente sobre la situación por la que atravesó, cuando al estar a punto de protagonizar el melodrama Pienso En Ti, junto a Dulce María, se quedó sin el proyecto. Sincero como suele ser, habló de qué fue lo que ocurrió y de cómo se sintió tras no haber podido ser parte de este reto profesional, pues interpretar el papel le habría permitido mostrar en pantalla otra de sus más fervientes pasiones; la música, pues a la par de ser actor dedica tiempo a este arte.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Amable como suele ser, Ron sostuvo una conversación con el canal en Instagram llamado Noveleando, en el que habló de cómo se dieron las cosas desde que le hicieron el ofrecimiento hasta que le informaron que su participación no sería posible. “Yo ya estaba ahí y de repente me quedé sin el proyecto. Yo estaba haciendo La Mujer del Diablo y me invitaron para este proyecto, entonces yo dije, claro, me encantaría porque es una historian que tiene que ver con la música, es un personaje también que canta, que tiene que ver también con la batería, hay una banda, entonces dije: ‘Padrísimo’…”, explicó durante la plática. “Es algo que también siempre he buscado hacer, como una historia pero que tenga que ver con la música, entonces prácticamente ya estaba yo…”, dijo.

Al ahondar en sus declaraciones, Ron compartió el motivo por el cual no se dio su colaboración en esta telenovela, algo que repercutió de alguna manera en sus emociones, pues la idea de mostrar su talento musical en la pantalla chica era algo que lo emocionaba. “De repente se va a hacer La Desalmada 2, entonces ya no voy en este proyecto porque los jefes me dicen que tengo que estar acá. De repente me duele como la salida de ese proyecto que me tenía también muy ilusionado…”, confesó sobre las decisiones internas de la empresa, por lo que asumió las indicaciones sin ningún problema. “Dije, pues bueno, nos vamos a La Desalmada, todo pasa por algo…”, contó.

VER GALERÍA

Las cosas parecían encaminadas hacia esa dirección, sin embargo Ron no contaba con el giro que daría su situación, pues el proyecto de La Desalmada 2 terminó por cancelarse. “Me quedé sin el proyecto de Carlos (Bardasano) y también sin La Desalmada. La vida es muy rara, pero detrás de todo siempre hay un porqué y lo tomé de la mejor manera porque no era para mí…”, explicó el galán tapatío quien dijo estar seguro de que debido a esos cambios no era tiempo de hacer La Desalmada. Por ahora, aseguró que se encuentra enfocado en la música y en otros proyectos, preservando ante todo la tranquilidad.

Motivado por el amor

Si en lo profesional las cosas han sido cambiantes, en el plano personal se mantiene estable y muy ilusionado, pues ahora disfruta pleno de su noviazgo con la actriz Luciana Sismondi. De hecho, recientemente contó que no tienen planes de boda, pues entre los dos la circunstancia fluye de manera favorable lejos de esos compromisos. “Fíjate que no me quita el sueño porque estamos muy bien. Estamos como creciendo, seguimos creciendo, vivimos juntos, no sentimos la necesidad de hacer eso para demostrar o para hacer que las cosas mejoren porque yo creo que no hace falta eso para que algo se ponga todavía mejor…”, confesó en entrevista para las cámaras del programa televisivo Hoy.

VER GALERÍA