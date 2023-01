Minnie West recuerda a su madre, Amparín Serrano: 'Mi vida se frena desde que tú te fuiste'

El amor es infinito en el corazón de Minnie West, quien recuerda con cariño el tiempo y la complicidad que logró consolidar junto a su madre, Amparín Serrano. A cinco meses de la lamentable partida de la creadora de Distroller, la actriz ha abierto su corazón a través de un profundo mensaje, en el que expresa con toda sinceridad lo mucho que aún pesa su ausencia. La joven además reiteró la enorme admiración que tiene por su progenitora, quien se caracterizó por no tener límites ante los retos que decidió asumir. Por ahora, Minnie trata de enfocarse en el presente, tras un periodo complicado en el que tuvo que buscar ayuda profesional luego de la tragedia que impactó su círculo familiar, contando por supuesto con el apoyo y respaldo de sus seres queridos.

Con el corazón en la mano, Minnie recordó que la partida de su mamá ocurrió un día 12 pero de cinco meses atrás, por lo que hacer frente a esta fecha no resulta nada sencillo para ella, según confesó en una publicación. “El día 12 se anula para mí. Mi vida se frena desde que tú te fuiste, mis días ya no los veo como uno más, sino como uno menos para volver a estar contigo, mi eterna mancuerna @amparinserrano”, escribió la también productora. Para hacer más significativo este homenaje a su madre, ilustró sus palabras con un álbum de fotos de varios de los viajes que realizaron alrededor del mundo, una pasión que ambas compartieron y que les permitió estrechar lazos con el paso de los días.

Minnie además quiso poner en alto la enorme admiración que tiene por su madre, quien fue su mejor guía y confidente desde que era pequeña. Para destacar este sentimiento, la intérprete publicó un comparativo fotográfico en el que se puede ver a Amparín en sus años de juventud, una imagen que complementó con una postal suya en la que tiene una edad casi similar a la de su mamá. El parecido entre ambas es evidente, incluso la joven trata de imitar el estilo de la fallecida empresaria. “Te amo. Espero algún día llegarte mínimo a los talones y poder ser un humano fuera de este mundo como tú. Qué honor tener el 50% de tu ADN en mi ser”, escribió West al pie de su posteo.

A lo largo de estos meses, Minnie se ha refugiado en su familia. Además de haber recibido apoyo profesional, ha dedicado el tiempo a viajar como solía hacerlo con su madre. A principios de diciembre de 2022, viajó a Hawái, destino en el que tuvo la oportunidad de sentirse más cerca de Amparín al presenciar algunos arcoíris, fenómeno de la naturaleza que asocia con su mamá. “El lugar con más arcoíris en el mundo, aquí estoy Ma… intentando estar rodeada de ti en cada esquina, @amparinserrano”, dijo la joven en la publicación, la cual incluye algunas fotografías de ella posando sonriente frente al mar, desde donde se aprecia un arcoíris.

La valiente decisión de Minnie West

Dado el golpe emocional que implicó la repentina partida de Amparín Serrano, su hija Minnie West, tomó la decisión de ingresar a un hospital psiquiátrico. Transparente, habló del tema a través de sus redes sociales, reconociendo lo difícil que puede ser enfrentar un episodio de esta naturaleza. “Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda, yo no he podido estar bien sin mi mamá, ¡no puedo sola! y esto es mi último recurso. La salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla”, confesó.

