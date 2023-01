Stephanie Salas y Humberto Zurita protagonizan su primera aparición pública como novios

Inspirados por el amor, Humberto Zurita y Stephanie Salas tomaron la decisión de dar un paso más en su relación, ahora como cómplices de un reto profesional que los tiene muy entusiasmados; la obra de teatro en la que ambos participan y que lleva por nombre Papito Querido. Para hacer de este instante un acontecimiento digno de ser recordado, los enamorados hicieron su primera aparición pública juntos, esto durante la conferencia de prensa de la puesta en escena en donde compartieron detalles de esta nueva aventura, así como algunos comentarios de lo bien que marcha todo entre los dos. Aunque han sido muy discretos, se dejaron ver cercanos y muy cariñosos, haciendo evidente la gran admiración que se tienen.

Como nunca, Stephanie también se tomó algunos minutos para platicar con los medios de comunicación sobre algunos aspectos de su relación, revelando si a estas alturas ha llegado a sentirse celosa de que Humberto sea uno de los galanes más cotizados. “Además de ser un actorazo, porque lo es, definitivamente sí es un galán muy codiciado. Pero en verdad creo que esa seguridad te la da tu pareja, entonces yo sé…”, dijo sonriente la intérprete, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube. “Siempre le digo ‘el ídolo’… el ‘Elvis Presley’… Le digo: ‘No preocupes, yo ya sé que eres Elvis’. Entonces todas se le avientan y yo lo tengo que ver… no hay ningún problema…”, agregó.

La intérprete además dijo estar feliz por la estabilidad que en este instante prevalece en su vida, cobijada por el amor de los suyos, una familia que ha crecido ahora con el inicio de su relación sentimental con Humberto, para quien tiene todas las atenciones. “Ahora Humberto que es parte de mi familia y que también lo apapacho y lo cuido, y lo quiero…”, dijo simpática durante la conversación, en la que fue muy reservada al ser cuestionada sobre otros temas relacionados con la dinastía Pinal.

Combinar el amor con el trabajo

Tanto Stephanie Salas como Humberto Zurita tienen muy claro que más allá del romance que los une, ser profesionales sobre el escenario es una de sus mayores prioridades. Durante la plática con la prensa, la también cantante aseguró que tanto ella como su galán respetan sus propios espacios y han sabido separar el trabajo de su noviazgo. “Si llevamos la vida real al escenario pues ya no estás actuando, ya no estás en el escenario estás siendo tú mismo. A mí me encanta hacer personajes… me transformo en otra cosa, y veo a los ojos de Humberto que es Humberto pero no es tan Humberto… En el escenario somos dos actores, no nos conocemos…”, contó.

Sobre este tema, Humberto fue cuestionado durante la rueda de prensa, reiterando lo dicho por Stephanie y poniendo en alto el compromiso que ambos tienen como actores, una faceta que tienen en común y que tanto los apasiona. “Nosotros somos actores, somos profesionales. No tiene absolutamente nada que ver si tenemos una relación o no. Nuestra relación, la de todos los que estamos aquí es la relación laboral, de trabajo y es lo que estamos haciendo. Nos enfrentamos como personajes, no como Humberto y Stephanie, entonces no me gustaría que se fuera el foco a ese lugar, ya está clarísimo nuestra relación…”, dijo el intérprete. Por supuesto, ambos evitaron ahondar en detalles de su relación ante los medios, pues pidieron que la atención solo se centrara en la presentación de su puesta en escena, la cual se estrenará el próximo 19 de enero con una gira por varias ciudades de México.

