Paula Levy, hija de Mariana Levy, confirma que estudiará actuación en Televisa

Desde pequeña, Paula Levy descubrió que una de sus pasiones era la actuación. Así lo reveló la joven de 20 años, hija de la fallecida Mariana Levy, quien finalmente tomó la decisión de emprender su sueño al lograr ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa. Amable, reveló detalles de cómo se siente en estos instantes en los que además está preparada para independizarse, mientras cuenta con el apoyo de sus seres queridos. Ante las preguntas, reveló si durante esta etapa vivirá con su abuela, Talina Fernández, quien en el pasado le abrió las puertas de su hogar e incluso le pagaba la escuela. Por ahora, prepara todo para dar lo mejor de sí misma en esta nueva faceta, en la que está dispuesta a descubrir todo tipo de roles en la interpretación, ya sea como buena o villana.

Paula concedió una entrevista a las afueras de las instalaciones de Televisa, a donde acudió como parte de las actividades previas para los alumnos que están a punto de ingresas a las clases de actuación. “Voy a entrar a estudiar (al CEA) … estoy muy emocionada, la verdad, todavía no he entrado pero apenas voy a entrar el próximo lunes, muy emocionada…”, explicó para el micrófono del periodista Edén Dorantes, declaraciones dadas a conocer en su canal de YouTube. Así mismo, expresó su sentir sobre este comienzo que le cambiará la vida. “Es una oportunidad súper cool y estoy muy agradecida de poder estar aquí y tomar la oportunidad. Mil veces, desde que era chiquita (he soñado con ser actriz), ahora sí que toda la vida pero no me había atrevido, entonces ya ahora sí a dar el aventón, el brinco…”, dijo.

Para esta etapa, Paula promete estar enteramente dedicada, pues asegura que desde siempre se ha sentido atraída por la actuación. “Son tres años, va a estar padrísimo, tengo que estar muy enfocada y es algo completamente de tiempo completo, entonces nada, es venir a enfocarme y a seguir mi pasión…”, dijo en otro momento de la plática, aunque un tanto reservada sobre el tema. De esta manera, la joven buscará trazar un camino como en el pasado lo hiciera su mamá, Mariana Levy, quien destacó por participar en exitosos melodramas, como lo fue La Pícara Soñadora, Amor Real, La Casa en la Playa, entre otros.

¿Regresará a vivir con su abuela, Talina Fernández?

Consciente de lo que implica emprender este nuevo camino, Paula Levy ha trazado planes para independizarse, por lo que a pregunta expresa de si con su ingreso al CEA regresará a vivir con su abuela, Talina Fernández, respondió: “No, sola (estaré viviendo). Ya es momento, siempre llega el momento en el que tienes que dar ese brinco hacia tu independencia, valerte por ti mismo…”, dijo en otro momento de la plática, en la que reconoció que tiene gente a su alrededor que le ha brindado una mano para que pueda seguir sus sueños. “Es complicado pero estoy muy agradecida porque hay gente que me está ayudando a hacer esto posible porque ahorita no estoy pudiendo trabajar. Muy agradecida y muy contenta…”.

Entre otras cosas, Paula aprovechó para revelar qué tipo de personajes le gustaría interpretar al convertirse en actor, algo que desea explorar sobre la marcha. “Igual ser villana estaría padre, en una de esas. Yo creo que cada rol tiene su parte súper divertida, de meterte en el personaje y conocer al personaje, entonces el que sea yo creo que es muy divertido…”, contó sonriente, en espera de tomar sus primeros cursos y dar inicio a este sueño que finalmente se concreta.

