Sincera, Galilea Montijo revela cómo vivió su llegada a la menopausia

Si algo caracteriza a Galilea Montijo es la apertura con la que suele abordar temas de índole personal frente a las cámaras. Gracias a ello, el acercamiento con su público es mayor, y su participación en Netas Divinas ha favorecido esta dinámica. Una vez más, la también conductora del programa Hoy se sinceró sobre su experiencia al atravesar por la menopausia, una circunstancia que incluso la hizo pensar que podría haber estado embarazada a sus casi 50 años. Ante tal situación se apoyó de su especialista, quien le dio certeza de lo que estaba ocurriendo, sobre todo por la serie de cambios físicos que experimentó, como el hecho de subir algunos kilos, según confesó la guapa presentadora.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Directa, Galilea habló de su experiencia de cuando hace apenas un par de años todo comenzó a ocurrir. “Me fue muy mal, ya sabes, el bochorno. Era una cosa de: ‘¿Por qué me da esto?’, sí seguramente me va a bajar…”, explicó la tapatía, quien de inmediato acudió con su médico, mismo que le pidió dejar de tomar anticonceptivos. “Yo me di cuenta que ya no me iba a bajar cuando se muere mi productora (Magda Rodríguez), me da Covid, le hablo a mi doctor y le pregunto qué se hace, qué tengo qué dejar de tomar…”. Debido a la ausencia de su periodo menstrual, Montijo tuvo un pensamiento. “¿O estoy embarazada o qué está pasando?”, confesó. Gali además reveló que tras acudir con su ginecóloga, quien le practicó un perfil hormonal, pudo confirmar que estaba entrando a la menopausia.

Por ahora, Galilea asegura que ha logrado sentirse mejor, feliz de llevar este proceso apoyada de los especialistas. Mientras tanto, la conductora se mantiene muy activa y enfocada en sus proyectos profesionales, aunque sin apartarse de su familia. Fue en 2012 cuando dio la bienvenida a su hijo Mateo, una dicha que llenó su corazón de felicidad desde el primer instante, según compartió meses atrás en entrevista con el programa matutino Hoy. “La primera vez que lo escucho llorar se detiene como el mundo… la primera vez que siento el calorcito aquí (en el rostro), ahí sí es donde dices: ‘Sientes que tocas a Diosito’, es que esa sensación es lo más hermoso del mundo. Ahí es donde dije: ‘Ya sé que ha valido la pena todo’”.

VER GALERÍA

¿Le habría gustado tener más hijos?

En otro momento, Galilea Montijo ahondó en detalles sobre la maternidad y cómo es que percibe esta experiencia si de alguna manera hubiera tenido la oportunidad de tener más familia. “Yo pienso que si hubiera comenzado a tener a los hijos a los 30, yo sí hubiera querido como unos tres, me hubiera encantado…”, dijo durante la charla que sostuvo con Hoy. “Ya los 38, a los 39 años ya estaba yo teniendo a Mateo en mis brazos. 40, todavía me dijo el doctor: ‘No sé’. 41, me decía el doctor: ‘Todavía puedes’, ya ahorita ya mejor, olvídalo…”, contó.

En febrero de 2020, Montijo confesó que habló con su médico, ante la curiosidad por saber si existía una posibilidad de volver a ser mamá. “El año pasado (en 2019), todavía le pregunté al doctor: ‘Oye doc, ¿tú crees que podría?’. ‘(Me dijo el dortor) Yo creo que no, ya es muy arriesgado y sobre todo tú que tu primer hijo fue a los 38 años… Ya serpia mucho riesgo para los dos’… Tampoco siento que me falte (tener más hijos), me quedé con las ganas pero soy muy feliz con puro hombre en mi casa…”, reveló.

VER GALERÍA