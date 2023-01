Rebecca Jones reaparece de muy buenos ánimos: 'Con muchas ganas de vivir'

A lo largo de estos meses Rebecca Jones enfrentó circunstancias que cambiaron el rumbo de sus planes. Un problema de salud que la llevó a permanecer varios días hospitalizada, y su salida repentina del elenco de la telenovela Cabo, fueron parte de los acontecimientos que pusieron en alerta a los seguidores de la actriz. Por fortuna, la intérprete ha logrado superar las adversidades, iniciando este nuevo año con muy buena actitud, recuperada y asumiendo el aquí y el ahora cobijada por sus seres queridos. Esta vez, la estrella dio una sorpresa al reaparecer en redes sociales, dejándose ver sonriente y emotiva en compañía de sus amigos, lo que la llevó a hacer una reflexión sobre cómo se encuentra en estos instantes en los que ha retomado el camino con el pie derecho.

Cercana como siempre a sus fans, Rebecca dio vistazos de este amigable encuentro con los suyos. En las imágenes se aprecia regalando sonrisas frente a la cámara y luciendo impecable con un look de sombrero y gafas oscuras. Carismática, la actriz posó para estas instantáneas que llamaron la atención de quienes han estado pendientes de lo que ocurre con ella. Por tal motivo, expresó su sentir en estos instantes en que todo transcurre en orden. “Como el legendario coctel, vuelve a la vida, así son los verdaderos amigos: deliciosos y revitalizantes, mi familia elegida”, escribió Jones en las primeras líneas de la publicación que ha acumulado miles de “me gusta” de los usuarios, entre ellos los de varios famosos.

Por supuesto, Rebecca hizo énfasis en lo mucho que ahora disfruta cada instante, un sentimiento del que se siente orgullosa y qué mejor hacerlo público de esta manera. Además, se refirió al ímpetu con el que abraza la vida en estos momentos, en espera de retomar sus actividades, según dejó ver en otra parte del texto. “Con unos kilitos de menos pero con exceso de amor y muchas ganas de vivir y de volver a las andadas. Deseo para todos un muy feliz vital 2023”, dijo en Instagram, espacio en el que durante este tiempo ha compartido detalles de su vida profesional y personal.

Un nuevo año para Rebecca Jones

Si bien es cierto que durante 2022 Rebecca Jones tuvo la oportunidad de enfocarse en varios proyectos profesionales, se trató de un año complicado para ella, así lo confesó en días pasados al dar la bienvenida al 2023, un nuevo ciclo que inicia con la mejor actitud. A través de un sentido mensaje, expresó su agradecimiento, sobre todo por el amor que recibió durante los periodos en que todo se tornó complejo. “Gracias a la vida por un nuevo año lleno de esperanza y salud. 2022 fue un año por demás difícil para mí y para muchos más pero lleno de enseñanza y cambios. De las cosas más hermosas fue haberme dado cuenta del gran amor que tengo a mi alrededor, y no hay regalo más grande que ese…”, escribió.

En ese espacio, Rebecca también se mostró agradecida por la oportunidad que tuvo de participar en Cabo con un personaje que de alguna manera la marcó para siempre. “Gracias a todos ustedes que no pararon de tenerme en sus oraciones y en su apoyo incondicional. Lucia, un personaje que me dio tanto y que me permitió crecer como actriz…”, escribió al pie de esa publicación, en la que varios de sus amigos del medio le desearon lo mejor, como lo hizo Andrea Legarreta: “Bendiciones para ti siempre, preciosa. Te mando mucho amor”, escribió la conductora del programa Hoy en los comentarios. “Te amamos”, agregó su amiga, Consuelo Duval.

