Adal Ramones habla sobre su decisión de ser papá a los 61 años: 'Soy una persona muy vital'

No hay papá más ilusionado en estos momentos que Adal Ramones. Y es que el presentador hace unas semanas anunció por todo lo alto que próximamente le dará la bienvenida a su cuarto hijo, el segundo que nace de su relación con Karla de la Mora. Como era de esperarse, la noticia ha generado mucha emoción entre el público y los seguidores del también actor, quienes no han dejado de enviar sus felicitaciones a la pareja, así como sus buenos deseos en esta nueva etapa que están a punto de comenzar. Sin embargo, Adal tampoco se ha librado de los cuestionamientos respecto a su edad, pues algunos de sus fans no han tardado en hacer alusión al hecho de que el conductor tiene 61 años, considerando que tal vez el intérprete se encuentra en una etapa de vida diferente a cuando se convirtió en padre por primera vez e incluso tras el nacimiento de su hijo Cristóbal, hace casi cuatro años. Un tema al que Ramones se ha referido durante una reciente entrevista, en la que admitió sentirse en un buen momento de vida y con mucha vitalidad, por lo que no podría estar más emocionado por recibir a su bebé próximamente.

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Venga la Alegría que Adal hizo referencia a los cuestionamientos respecto a su edad que ha enfrentado tras anunciar su nueva paternidad. Una oportunidad en la que dejó en claro que la decisión de convertirse en padre por cuarta ocasión fue algo que se platicó en pareja y se tomó con total consciencia. “No la dudé y dije: ‘Sí’. No me importa la edad que tenga, soy una persona muy vital, espero seguir con mucha salud y ganas y me quite el egoísmo de: ¿a mi edad?, que me gustaría ser papá, si mis hijos serían felices con otro hermano, mi esposa con otro hijo y Cristóbal bajo el mismo techo con un hermano, que tiene hermanos, pero no bajo el mismo techo”, comentó.

En esa misma charla, Adal también se refirió a las críticas que algunos de sus seguidores han lanzado a su persona tras anunciar la llegada de su nuevo bebé, aclarando que, más allá de lo que se pueda decir en torno a su vida, el está consciente de la decisión que tomó de la mano de su amada Karla. “Primero, de verdad no leo los comentarios, desde hace muchos años no leo comentarios, eso no me afecta”, sentenció. “Fue un bebé planeado. Karla cuando éramos novios dijo que solo un bebé, cuando hablábamos de boda. Es vivir más en paz y si hacen comentarios que se lo coman con su pan, hay armonía familiar, amor, paz y ¿qué más puedo pedir a la vida?”. finalizó.

El anuncio de su nueva paternidad

Para sorpresa de sus seguidores, el pasado 16 de diciembre el actor arrancó la época decembrina con un anuncio muy especial: el segundo embarazo de su esposa. “El amor se multiplica, Dios es muy bueno en tantas cosas conmigo y con nosotros como familia. Bienvenido te estamos esperando. Te puedo asegurar que llegarás con una gran mamá. Y yo siempre intentando partirme en mil”, escribió.

A pesar de la feliz noticia, Adal tuvo que continuar cumpliendo con sus compromisos de trabajo, razón por la que se mostró muy entusiasmado el día que se pudo reencontrarse con su esposa y con su hijo: “Aquí de nuevo mi amada esposa con mi hijo Cristóbal y mi pequeño sintiendo a su herman@ que ya viene en camino. Mis hijos son mi gran bendición en todos los aspectos. Porque ser padre es proteger y eso me da un gran sentido a la vida”, escribió en su cuenta de Instagram.

