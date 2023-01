¿Qué dijo Danilo Carrera sobre la posibilidad de una boda?

A raíz de los constantes cambios en su vida, Danilo Carrera traza planes a futuro. Mientras el galán de telenovelas alista su próxima mudanza de México a Estados Unidos, también se mantiene firme en la idea de proteger su entorno personal, reservándose de manera estricta los detalles ligados a su nuevo romance. Luego de que en días pasados confesara que se encuentra feliz de la nueva relación con su misteriosa novia, ha vuelto a tocar el tema en una reciente entrevista, espacio en el que reaccionó al ser cuestionado sobre si tiene deseos de celebrar una boda. Amable, respondió a esta pregunta e hizo una sugerencia a la prensa, ávida por conocer qué ocurrirá en el corazón del actual protagonista de la telenovela Vencer la Ausencia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Danilo se tomó unos minutos para conversar sobre la estabilidad que en estos instantes prevalece en su vida, lo que dio pie a la pregunta de si habrá boda o no con la chica que ahora lo tiene muy ilusionado. “Tal vez si ya hubo pero no saben, o tal vez ya hay fecha y no están invitados. Pues sí, eso es todo lo que tengo que decir…”, comentó el actor de manera simpática en entrevista con el programa matutino Hoy. Por el momento, el intérprete prefiere no revelar los pormenores de como marcha todo en su corazón, dando un consejo a la prensa que desea saber más sobre el tema. “Es algo mío ya no lo voy a compartir con nadie, lo voy a cuidar mucho y pues es mío. La gente que tenga que saber sabrá y la que no tenga que saber no sabrá y punto, investiguen, hagan esas investigaciones así de paparazzi y todo eso, igual a eso se dedican, muchachos…”, explicó sonriente.

Durante la charla, Danilo ahondó en las razones por las cuales prefiere no hablar de su vida sentimental, una decisión que tomó a lo largo de estos meses, específicamente desde que se dio su pasada ruptura con Michelle Renaud. Puntual, aseguró que esta ha sido la mejor estrategia pues desea que su trabajo sea la única razón por la que se hable de él. “Es lo que creo que es lo que mejor funciona, al final ya tampoco la gente está pensando: ‘Danilo tiene novia, ¿con quién estará?’. La gente en su casa no le importa eso, creo que la gente en su casa, tal vez algunos… La novela de Danilo creo que les va a llamar más la atención…”, dijo en la conversación, tomando todo con la mejor actitud.

VER GALERÍA

¿Qué ha dicho Danilo sobre su nuevo romance?

En días pasados, Danilo se sinceró sobre esta nueva etapa en el amor. Sin revelar la identidad de la chica con la que sale, sí compartió algunos rasgos de la personalidad de ella, quien asegura no tiene nada que ver con el medio del espectáculo. “Es una persona con valores totalmente diferentes, se dedica a la medicina, no tiene nada que ver con la actuación. Me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe cinco idiomas, no es mexicana”, comentó el actor, declaraciones retomadas por el programa matutino Hoy.

Aunado a esto, también prepara su próxima mudanza, pues tras haber cumplido un periodo de siete años en México, ha llegado la hora de regresar a Miami, aunque esto no ha resultado sencillo, pues es una situación complicada. “¿Te digo la verdad? Me está pegando muchísimo porque es mi casa. Ha sido mi hogar los últimos siete años, desde el 2015 que me mudé no me he ido, me han tratado increíble…”, dijo durante la entrevista.

VER GALERÍA