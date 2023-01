A todo esto, ¿qué pasó con Jessica Mulroney, la mejor amiga de Meghan Markle?

El libro Spare, del Príncipe Harry, ha sido motivo de un recuento de algunas escenas del pasado. De hecho, temas que parecían completamente enterrados o intrascendentes han vuelto a resurgir ante la necesidad de Harry de contar su propia versión de los hechos. La recapitulación ha sido variada, pasando por momentos tan dolorosos como el fallecimiento de su madre y la despedida a la Reina Isabel, hasta asuntos más mundanos como la discusión de Meghan y Kate por el vestido de las damitas de honor en su boda en el 2018. Sumado a los relatos de Harry en sus memorias, han surgido entrevistas del Príncipe para promocionar la publicación, lo que ha dado pie a aún más declaraciones. Por supuesto, el libro de Harry llega un mes después de que en Netflix se publicara un documental de seis partes en el que la pareja ha querido contar su historia. Pero en medio de esta ola de información, en la que toda la Familia Real se ve retratada y en la que algunos miembros cercanos a Meghan han resurgido, hay un personaje que parece haber quedado en el completo olvido a pesar de haber sido protagonista durante el inicio de su relación, Jessica Mulroney.

Su ausencia podría haber pasado completamente desapercibida si no hubiera sido precisamente por la recapitulación del pleito por los vestidos de las niñas en la boda real, pues en ese entonces se hablaba de Jessica como parte de la conversación. Ha de recordarse que tanto la canadiense como sus tres hijos tuvieron un papel protagónico en la boda del 2018, casi reemplazando a la familia de Meghan que se encontraba representada únicamente por su madre, Doria Ragland.

Cómo olvidar aquella imagen de la estilista caminando con su hija por las escaleras de la capilla junto a Kate y Charlotte, denotando la importancia que se les dio en el momento. La cercanía de Jessica y su marido con Meghan era tal que, cuando los Sussex realizaron su viaje oficial a Australia, los canadienses estaban con ellos. Por supuesto, no faltó en el baby shower de Meghan en Nueva York y se sabe que en sus épocas de soltera, la entonces actriz llegó a pasar las fiestas en casa de los Mulroney.

Una polémica en el camino de Jessica parece haber sido el detonante de su ruptura con Meghan -aunque ellas nunca han confirmado un distanciamiento-. Quien parecía era la más grande aliada de la Duquesa se veía envuelta en un fuerte escándalo en un momento delicado, una influencer la denunciaba por haber ‘amenazado su trabajo’ tras una discusión por su falta de apoyo al movimiento BLM. Aunque la estilista lanzó un comunicado en el que explicaba que esto no había sido su intención, no fue suficiente y las críticas continuaban, hasta que decidió alejarse de la mirada pública: “Me doy cuenta más que nunca cómo ser una mujer blanca con privilegios me ha dado ventajas sobre muchos y particularmente sobre la gente de la comunidad negra. Mientras no puedo cambiar el pasado, puedo hacer mi parte para hacerlo mejor en el futuro”.

La polémica había llevado a que se le retirara de un show que tenía en la televisión, por lo que en su mensaje continuó: “Respeto la decisión de CTV y he decidido separarme de mis compromisos profesionales en este momento. Voy a tomar este tiempo para reflexionar, aprender y concentrarme en mi familia. También quiero tomar un momento para aclarar que no tengo intención de emprender ninguna acción legal. Yo estuve mal y por eso, lo siento mucho. Me mantengo más comprometida que nunca en apoyar los esfuerzos contra el racismo y haré todo lo que esté en mi poder para corregir este error”, finalizó.

El mensaje que se ha puesto en la mira

Desde ese momento, por parte de Meghan no hubo ninguna referencia a Jessica. Por su parte, la estilista no volvió a publicar nada sobre la Duquesa y en sus redes sociales solo quedaron algunos recuerdos del pasado, aunque una vez que fue cuestionada sobre su amistad escribió: "Ya basta de estas noticias falsas de los tabloides. Simplemente, basta". A pesar de esto y de que en su momento se reportó que seguían siendo amigas, no ha faltado quien ha pensado que un mensaje de Jessica hacía referencia al supuesto distanciamiento del que se ha especulado. Y es que cuando se publicó el documental de Meghan y Harry -en el que no se le mencionó-, Jessica compartió en su cuenta de Instagram: “Lo mejor que he hecho es aprender a moverme sin la multitud”. Según reporta Page Six, el mensaje original provenía de la cuenta del diseñador de interiores Tom Samet, por lo que bien se pudo haber tratado de una coincidencia.

