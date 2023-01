Diego Calva, el mexicano que acaparó reflectores en los Golden Globes

A sus 30 años, Diego Calva construye una carrera en cine y televisión que le ha merecido el reconocimiento del público. Guiado por su talento, consiguió un papel en la película titulada Babylon, en la que comparte créditos con Brad Pitt y Margot Robbie, cinta que le mereció su primera nominación a los Golden Globes en la categoría de Mejor Actor Musical o Comedia. Aunque no resultó ganador de la prestigiada ceremonia, -al llevarse la estatuilla Colin Farrell por su participación en Los Espíritus de la Isla-, el mexicano hizo de su paso por la premiación un acontecimiento inolvidable, dando muestra del ímpetu con el que asume este instante de su vida en el que camina tomado de la mano de sus seres queridos, tal cual lo ha dejado ver al posar orgulloso junto a su madre.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

El intérprete, originario de la Ciudad de México, acudió puntual a la cita a la que asistieron otros mexicanos como Guillermo del Toro y Salma Hayek una velada tan esperada llena de sorpresas y de celebridades. Para esta ocasión única, Calva tomó la decisión de dar una lección de estilo sobre la alfombra al lucir impecable y elegante con un traje sastre de tres piezas, una prenda de la firma Gucci que le otorgó presencia frente a la lente de los fotógrafos que no perdieron de vista sus pasos por la ceremonia, realizada en Beverly Hills, California. Para potenciar su atuendo, el actor incluyó una camisa blanca, un moño color negro y un vistoso broche de flor, complementando su atinada elección con un par de zapatos negros.

Minutos antes de la premiación, Diego habló sobre cómo asume este momento de constantes cambios y de oportunidades, como lo fue participar en Babylon. “No me puedo sentir más orgulloso, más feliz, sobre todo representar a una película que me hace sentir verdaderamente orgulloso de lo que hicimos…”, dijo en entrevista para CNN en Español, espacio en el que hizo énfasis en lo feliz que le hace haber sido parte de una producción como esta, la cual asegura lo tiene satisfecho en todos los sentidos.

VER GALERÍA

Su vida tras la nominación en los Golden Globes

Aunque Diego Calva no resultó ganador en la categoría para la que fue nominado, previo al evento habló de lo mucho que esta circunstancia le ha cambiado la vida, lo que ha marcado una especie de preámbulo para todo lo que está por venir. “Mi vida está cambiando desde hace dos años, desde que Demian me dijo que yo iba a participar en su película y espero todo sea para bien. Algo que me gusta mucho es que está lleno de nuevas experiencias son mis primeros Golden Globes, mi primer película grande y lo único que intento es disfrutarlo todo…”, dijo. Sobre la emoción de caminar junto a grandes celebridades, confesó: “Estoy viendo caminar al lado de mi a gente que admiro tanto que me dan ganas de correr, pedir la foto, el autógrafo, preguntarles miles de cosas, pero uno la tiene que jugar cool, tiene que pretender que todo está bien…”, contó.

VER GALERÍA

Su mayor ilusión, la alegría de su madre

Como era de esperarse, para esta noche única Diego se hizo acompañar de una de las mujeres más importantes en su vida, su madre, la señora Lorena Hernández, quien ha sido testigo de los logros de su hijo, a quien apoya de manera incondicional. Por esa razón ella no se separó de él durante los Golden Globes, un instante tan importante que quedará para los recuerdos entrañables. “Mi parte favorita ha sido la emoción en los ojos de mi madre. Ella también está viviendo una película conmigo. Poder transmitirle este tipo de emociones, es decir, para mí es abrumador; para ella, en cierto modo, es como una bendición”, contó a People.