Estas son las concursantes favoritas de Andrea Meza para llevarse la corona de Miss Universo

Solo faltan unos días para que el mundo finalmente conozca a la nueva reina de Miss Universo, la cual se espera sea coronada el próximo 14 de enero en Nuevo Orleans, Estados Unidos. De hecho, las más de 80 participantes de todo el mundo ya se encuentran en esta ciudad enfrentando sus primeras pruebas y entrevistas, preparando su camino para la gran gala del próximo sábado. Y como suele suceder, las predicciones y apuestas de parte de los expertos y fans de este tipo de eventos no se han hecho esperar, destacando entre ellas las Andrea Meza, la mexicana ganadora de la corona de Miss Universo en 2021, quien ha seguido muy de cerca a las nuevas aspirantes y quien sin duda tiene toda la experiencia para dar una opinión respecto a este tema, por lo que no ha dudado en compartir a su top ten.

Fue durante una de sus participaciones en el programa Hoy Día, del cual es conductora, que decidió compartir sus predicciones respecto a lo que espera de la edición de este concurso, luego de que su compañera de elenco, Adamari López, la cuestionara al respecto. La primera en nombrar fue Miss Venezuela, Amanda Dudamel, a quien la chihuahuense de 27 años destacó por su gusto por la moda y su inteligencia, además de su porte. "Diseñadora de modas. Me encanta porque habla de la moda ecosustentable. Una súper súper inteligente que tiene un corte impresionante", expresó Andrea. La segunda en su lista fue Mia Mamede, Miss Brasil, de la que se expresó así: “Es presentadora, filántropa, está enfocada en la educación. Me dejó fascinada”.

Por supuesto, dentro de su lista también se encuentra su compatriota, la mexicana Irma Miranda. “Hermosa. Tiene esos rasgos tan mexicanos que nos representan como país. ¡Viva México!”, comentó la guapa presentadora sobre la actual ganadora de Mexicana Universal. Colombia también ha entrado dentro de las 10 favoritas de Meza, a quien destacó por su gran experiencia en este tipo de concursos. “Ella está muy familiarizada con lo que Miss Universo hace, por lo que tiene una ventaja. Ella es encantadora”, expresó Andrea sobre María Fernanda Aristizabal, Miss Colombia. Sobre R’Bonney Nola, Miss Estados Unidos, la exMiss Universo dijo: “Ella va con todo. Tiene mucha experiencia, sabe lo que quiere y es diseñadora de modas también”.

Por otro lado, Andrea Meza aseguró que la concursante de Nigeria, Hannah Iribhogbe, conocida popularmente como ‘Montana Felix’, tiene todo para ganar. “Tiene muchísimo potencial. La ves y llama la atención”, dijo. Sobre Ashley Cariño, Miss Puerto Rico, la exreina de belleza comentó: “Ella me fascina. Es una mujer muy inteligente. Ella quiere en un futuro trabajar en la NASA”. Desde el punto de vista de Meza, Celeste Cortesi, Miss Filipinas, tiene características muy específicas que la llevarían a ganar la corona. “Tiene mucho porte. Me fascina”, expresó la Ingeniera en software. Su lista la cierran Andreína Martínez, Miss República Dominicana, a quien Andrea destacó por su preparación. “Me encanta. Ella es bien preparada. Tiene una historia interesante. Ella busca defender los derechos de la mujer”. Y finalmente Virginia Stablum, Miss Italia, de quien Andrea dijo: “Tiene una cara divina y creo que puede llegar muy lejos”.

La renuncia de dos participantes

Desafortunadamente, la celebración de Miss Universo 2023 se ha visto empañada por la renuncia de dos participantes a tan solo unos días de que se lleve a cabo la final. La primera de ellas es Miss Letonia, Kate Alexeeva, quien vio su sueño truncado luego de dar positivo a Covid-19, lo que la obligó a cancelar su participación en el certamen. "Me veo obligada a revocar mi participación en Miss Universo este año. Todavía no puedo creer que esté diciendo esto. Esta decisión se toma porque mi salud y la salud de otras concursantes y sus familias es una prioridad”, comentó la modelo en sus redes sociales. Por otro lado, Miss Kazajistán, Diana Tashimbetova, a través de sus redes sociales anunció su retiro del certamen, luego de no haber recibido apoyo de la organización de su país. “¡Actualmente estoy en los Estados Unidos con una visa de turista y me quedaré aquí, no más tiempo del período especificado! ¡No solo eso, planeo seguir participando en competiciones internacionales en nombre de Kazajistán!”, comentó la joven de 19 años, quien se mostró un tanto decepcionada por ver su sueño truncado.

