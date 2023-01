Alejandro González Iñárritu habla de cómo lo marcó la pérdida de su hijo

Aunque Alejandro González Iñárritu suele ser muy discreto con los detalles que comparte de su vida personal de forma pública, siempre encuentra el espacio adecuado para hablar de los momentos más importantes y que han marcado su vida en todos los niveles. Tal y como sucedió durante la reciente entrevista que concedió al periodista Jorge Ramos, en la que con total sinceridad habló de uno de los instantes más dolorosos que ha enfrentado como padre y como persona: la muerte de su hijo; una experiencia que sin duda ha dejado huella en su corazón y lo ha acompañado a lo largo de su vida, pues según ha confesado, fue un evento del que le costó reponerse.

Así lo reveló el ganador del Oscar durante la charla que sostuvo con el programa Algo Personal con Jorge Ramos, en la que como pocas veces se refirió a la muerte de su hijo Luciano, a quien tuvo en 1996 con su esposa María Eladia Hagerman, y que falleció a tan solo unos días de su nacimiento. “Es un evento que cuando pierdes un hijo no hay palabra para nombrarlo”, dijo el laureado cineasta al referirse a este duro capítulo de su vida. “Los que pierden padres son huérfanos, los que perdemos un hijo no hay palabra para nombrar eso”, agregó el artista mexicano de 59 años.

Alejandro reveló que la partida de su hijo fue un evento que sin duda les costó superar, pues enfrentar una pérdida tan dura siendo tan jóvenes les dejó una lección aprendida que los hizo reflexionar acerca del verdadero valor de la vida. “Es algo que nos marcó a María y a mí muy jóvenes y te das cuenta de la fragilidad de la vida… no es natural que se vayan (los hijos)”, expresó el cineasta conmovido.

Sin embargo, para Alejandro y su esposa, con quien tiene dos hijos, María y Eliseo, han sabido encontrar el lado amable de su pérdida, por lo que incluso, durante la entrevista, se permitió reflexionar al respecto. “25 años ya pasaron que nuestro hijo Luciano, se llamaba Luciano, falleció. La belleza, su origen, es la herida. En la herida está el origen de la belleza y yo creo que es ahí el refugio en donde nos vamos a proteger”, señaló.

Comienza su camino hacia el Oscar

A unos días de que se den a conocer las nominaciones a los premios Oscar y a tan solo unas semanas de que se lleve a cabo la ceremonia, La Academia de Hollywood ha dado a conocer las películas que han sido preseleccionadas para competir por una estatuilla dorada. Y como era de esperarse, Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades, la más reciente película del cineasta mexicano ha figurado en la categoría de Mejor Película extranjera. Una noticia que sin duda ha sido bien recibida por los fans del artista, quien ha dado varios momentos de gloria a México en esta gala. Bardo compite en esta categoría con otras 15 películas finalistas como: Corsage(Austria), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica), Decision to Leave (Corea del Sur), Joyland (Pakistán), Return to Seoul (Cambodia), Saint Omer (Francia), entre otras. Cabe destacar que las nominaciones al Oscar se darán a conocer el próximo 24 de enero, mientras que la ceremonia se llevará a cabo el 12 de marzo.

