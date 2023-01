Danilo Carrera confirma que se va de México: 'Me está pegando muchísimo'

Para Danilo Carrera, llegar a México fue la oportunidad de conquistar anhelados sueños. En 2015 el galán de origen ecuatoriano tomó la decisión de mudarse al país, motivado por las ofertas de trabajo en Televisa. Pero más allá de lo profesional también pudo vivir experiencias únicas, como el hecho de haberse enamorado y cerrar esos ciclos en su debido momento. De esto y más habló el intérprete en una reciente charla con los medios de comunicación, espacio en el que confirmó que, luego de siete años, regresará a vivir a Miami, revelando las razones detrás de esa firme decisión. Por ahora, se mantiene motivado por la nueva telenovela que protagoniza junto a Angelique Boyer, titulada el Amor Invencible, siendo este el único motivo por lo que ha prolongado un poco su partida.

El actor se sinceró con la prensa, confirmando que próximamente cambiará de residencia, orgulloso de haber cumplido con las metas que en un principio se fijó. “Me mudo a Miami, me voy de México después de siete años y es un proceso. Ya he hecho todo en Televisa, ya he hecho todo en México, qué más puedo hacer. Ya he antagonizado, ya he protagonizado…”, expresó durante la plática, declaraciones retomadas por Despierta América. Sobre el tiempo por el que ha prolongado su traslado, explicó: “Por ahora, la verdad es que si no hubiera salido este proyecto con Juan Osorio, con Angelique Boyer, no estaría trabajando, me hubiera ido ya y porque salió esto, hay cosas a las que no les puedo decir que no, es un reto. Si esta fuera mi última novela me retiraría muy feliz, muy contento…”, dijo sonriente.

Amable, reveló que incluso ha pensado en retirarse de las telenovelas, al haber cumplido con importantes objetivos a lo largo de este tiempo, como ocurrió gracias a su participación en el melodrama de La Doble Vida de Estela Carrillo, uno de los más exitosos en la televisión. “Ya me gané todos los premios., ya fuimos número uno en Estados Unidos, en toda América Latina. Ya hice conciertos con esa novela y creo que esta de aquí puede ser. Si ya me retiro, me retiro otra vez en alto, ¿no?”, dijo simpático el galán, quien además contó que gracias a la remuneración por su trabajo ha podido viajar por el mundo y disfrutar de esta, una de sus más grandes pasiones.

El sentimiento que le provoca dejar México

Desde que pisó México para probar suerte como actor de telenovelas, Danilo Carrera tuvo la fortuna de encontrar oportunidades que le permitieron crecer como intérprete. Aunado a eso, está la buena experiencia de haberse establecido en un país que le brindó los mejores tratos. Por tal motivo, confeso cómo se siente de estar a poco tiempo de mudarse. “¿Te digo la verdad? Me está pegando muchísimo porque es mi casa. Ha sido mi hogar los últimos siete años, desde el 2015 que me mudé no me he ido, me han tratado increíble…”, compartió.

Así mismo, hizo un breve recuento de los logros obtenidos este tiempo, mismos de los que se siente plenamente orgulloso, pues además de todo ha podido ser reconocido. Entre otras cosas, aseguró que las experiencias amorosas también son parte de los recuerdos que atesorará de su paso por México. “He tenido una carrera que ni siquiera yo podía imaginarse, llegar a donde he llegado, a los 26 años protagonizando a las 9 de la noche, ganándome premios a los 27 que no se habían ganado compañeros míos de 40 años con 25 años de carrera… Teniendo muchos amores en México, un par de desamores también…”, dijo.

