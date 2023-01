Andy Escalona sobre su tiempo en Hoy: ‘Perdí a la persona que más quiero estando en el show y vino el amor de mi vida’

En tan solo unos años Andrea Escalona vivió dos acontecimientos que la marcaron para siempre; la muerte de su madre en 2020, la productora Magda Rodríguez, y el nacimiento de su bebé, Emiliano, el pasado diciembre. Al ser integrante de los conductores del programa Hoy, vivió de la mano de sus compañeros de emisión estos giros contrastantes, por lo que al cumplirse 25 años del programa habló a corazón abierto de lo que significa para ella haber compartido con la producción y el público estas situaciones tan personales. Mientras permanece en casa por su reciente maternidad, la presentadora hizo un enlace para conversar en vivo con Andrea Legarreta, Paul Stanley, Raúl Araiza, Arath de la Torre y Tania Rincón de cómo se siente en estos instantes en los que merece la pena hacer un balance.

Andy, como la llaman de cariño, habló de cómo ha sido ser parte de la familia de Hoy, en específico porque durante su participación en este espacio vivió dos instantes fundamentales. “En poquito tiempo, cinco años que llevo en el programa, ya hizo historia en mi vida. Perdí a la persona que más quiero estando en el show y vino el amor de mi vida, ahora Emilio, estando en el show…”, contó la conductora, quien en noviembre de 2020 atravesó por un doloroso momento al darse a conocer la muerte de Magda Rodríguez, quien estaba al frente de la producción del matutino de Televisa.

Escalona confesó al aire que haberse convertido en mamá le permitió tener claridad y entendimiento sobre lo que implica cuidar a un bebé, algo que sin duda la llena de motivación cada día, pues de alguna manera se ha visto reflejada en Magda. “Es raro porque también en este momento me conecto con Emilio con la persona que más amo, mi mamá, como que ahora la entiendo mucho más, entiendo qué es mucho más ser mamá. Yo creo que hay cosas que nunca te caen el veinte hasta ahorita que me levanto a amamantar a las dos de la mañana, a cambiar el pañal y lo haces con una dedicación con un amor, con una entrega…”, compartió.

Gracias al hecho de cumplir este sueño, Andy, según confiesa, entiende mejor algunas actitudes que su madre tenía hacia ella, específicamente cuando al convertirse en figura pública recibía los señalamientos y críticas de algunas personas. “Ahora entiendo por qué mi mamá se enojaba tanto cuando me tiraban cosas en las redes y me decía: ‘No, que se metan contigo, no’. Y ahora entiendo mucho con mi bebé que es como: ‘No, que a él no me lo toquen’. Son vibras que nada más te pasan siendo mamá…”, expresó visiblemente conmovida y al borde del llanto, enteramente orgullosa de las valiosas lecciones que le dio su madre.

Lista para regresar a Hoy

Como era de esperarse, Andy Escalona expresó sus enormes deseos por volver al foro del programa Hoy, anticipando que será la próxima semana cuando por fin pueda reencontrarse con el público. Por supuesto, aprovechó la charla para agradecer a la emisión y a sus integrantes por el respaldo recibido a lo largo de este tiempo. “Gracias al programa Hoy, al público, a ustedes que son mi familia pro acompañarme en mi peor momento ahorita que considero que también es mi mejor momento, otra etapa de mi vida. Me hace mucha ilusión que ya sean parte de mi vida, de mi historia…”, dijo. Entre otras cosas, reconoció el apoyo que le ha brindado su novio en esta etapa de la maternidad, dividiéndose las tareas para hacer todo más sencillo.

