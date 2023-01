Ellos han sido los ganadores de los Golden Globes

El año apenas comienza, pero la temporada de premios ya está aquí y, como es tradición, los Golden Globes han sido los encargados de abrir el calendario de las alfombras rojas. Todo apuntaba a que este año el glamour regresaría a esta entrega después de que la pandemia hiciera muy difícil su realización durante un tiempo y de que en el 2022 se enfrentaran a la protesta de actores, escritores, directores y productores, lo que provocó que el año pasado no se llevara a cabo de forma tradicional. Lo que no se esperaba es que en nuestro país no hubiera una transmisión en directo (por segundo año) de estos premios. Eso sí, a la distancia se ha podido ver un poco de lo que ha sido esta noche de estrellas y a continuación te contamos quiénes se han ido con la estatuilla a casa.

Mejor interpretación de un actor en una serie limitada, serie antológica o película para televisión

Evan Peters, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Mejor interpretación de un actor de reparto en una serie limitada, serie antológica o película para televisión

Paul Walter Hauser, Black Bird

Mejor interpretación de un actor en una serie de televisión - Musical o comedia

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor serie de televisión - Musical o comedia

Abbott Elementary

Mejor película de habla no inglesa

Argentina, 1985 (Argentina)

Mejor interpretación de una actriz en una serie limitada, serie antológica o película para televisión

Amanda Seyfried, The Dropout

Mejor interpretación de una actriz de reparto en una serie limitada, serie antológica o película para televisión

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Mejor interpretación de una actriz de reparto en una serie de televisión de comedia musical o drama

Julia Garner, Ozark

Mejor serie limitada de televisión, serie antológica o película para televisión

The White Lotus: Sicily

Mejor película de animación

Pinocho, de Guillermo del Toro

Mejor Banda Sonora Original - Película

Justin Hurwitz, Babylon

Mejor guion - Película

Martin McDonagh, The banshees of Inisherin

Mejor interpretación de una actriz en una serie de televisión - Drama

Zendaya, Euphoria

Mejor interpretación de un actor en una película musical o de comedia

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Mejor actriz en serie de televisión musical o de comedia

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Mejor director - Película

Steven Spielberg, The Fabelman

Mejor serie de televisión - Drama

The House of the Dragon

Mejor interpretación de una actriz de reparto en cualquier película

Angela Bassett, Black Panther: Wakanda Forever

Mejor interpretación de un actor de reparto en serie de televisión

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Mejor canción original - Película

Naatu Naatu, Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

Mejor interpretación de un actor en una serie de televisión - Drama

Kevin Costner, Yellowstone

Mejor interpretación de un actor de reparto para cualquier película

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Mejor interpretación femenina en una película dramática

Cate Blanchett, Tár

Mejor interpretación de una actriz en una película musical o de comedia

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once

Mejor interpretación de un actor en una película dramática

Austin Butler, Elvis

Mejor película - Musical o comedia

The Banshees of Inisherin

Mejor Película - Drama

The Fabelmans

Carol Burnett Award for Achievement in Television

Ryan Murphy

Cecil B. DeMille Award

Eddie Murphy