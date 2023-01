La renuncia de dos participantes de Miss Universo a unos días del certamen

Todo está listo para que el próximo 14 de enero se lleve a cabo la final de Miss Universo, certamen que hace dos años ganó la mexicana Andrea Meza. De hecho, la tarde de este lunes 9 de enero se espera que se lleve a cabo la competencia preliminar, de la cual se elegirán a las participantes finalistas que se disputarán la corona en el gran evento a realizarse el próximo sábado en Nueva Orleans, Estados Unidos. Sin embargo, la alegría que suele caracterizar a este concurso, que reúne a más de 80 mujeres de todo el mundo, se ha visto empañada por la renuncia de dos participantes, quienes debido a problemas personales y de salud, han tenido que retirarse de la competencia, faltando solo cinco días para la gran final.

La primera de ellas ha sido Miss Letonia, Kate Alexeeva, quien de hecho se encontraba en Venezuela preparándose para la competencia con un grupo de expertos. Sin embargo, sus esfuerzos han sido en vano, pues días antes de las preliminares, la joven modelo de 28 fue diagnosticada con Covid-19, lo que la obligó a retirarse del certamen. Así lo compartió Kate a través de su perfil de Instagram, donde consternada dio a conocer su decisión. “Poco después del Año Nuevo, me diagnosticaron COVID. Siguieron las complicaciones. Por el momento, todavía me estoy recuperando”, indicó Alexeeva.

Fue entonces que Miss Letonia confirmó su renuncia a la final de Miss Universo, mostrándose un tanto incrédula ante la situación a la que se enfrenta. “Me veo obligada a revocar mi participación en Miss Universo este año. Todavía no puedo creer que esté diciendo esto. Esta decisión se toma porque mi salud y la salud de otras concursantes y sus familias es una prioridad”, agregó Kate, quien ha recibido el apoyo de sus seguidores y de otras concursantes, quienes lamentaron su ausencia en el certamen y le desearon pronta recuperación.

Por si eso fuera poco, otra concursante ha tenido que decir adiós al sueño de Miss Universo, pero por motivos completamente diferentes. Se trata de Miss Kazajistán, Diana Tashimbetova, quien a través de sus redes sociales anunció su retiro de la competencia, luego de no haber recibido apoyo de la organización de su país. “¡Actualmente estoy en los Estados Unidos con una visa de turista y me quedaré aquí, no más tiempo del período especificado! ¡No solo eso, planeo seguir participando en competiciones internacionales en nombre de Kazajistán!”, comentó la joven de 19 años, quien se mostró un tanto decepcionada por ver su sueño truncado.

¿Quién representará a México en Miss Universo?

Luego de haberse quedado a un paso de la corona durante el certamen Nuestra Belleza en 2016, Irma Miranda no quitó el dedo del renglón hasta que finalmente logró coronarse como la absoluta ganadora de Mexicana Universal, obteniendo así su pase a Miss Universo. La hermosa sonorense que tiene 26 años y es licenciada en Administración de Empresas, ya se encuentra en Nueva Orleans para pelear por la corona de Miss Universo, teniendo como objetivo principal darle a México el cuarto título, luego del triunfo de Andrea Meza en 2021. Algo de lo que habló en sus redes sociales el día que se alzó como la ganadora de Mexicana Universal. "¡Nunca te rindas! Sigue tus sueños, no permitas que nadie te limite, que nadie de diga quien ser y mucho menos en quien convertirte… eres el piloto de tu vida. ¡Vívela, disfrútala y aprovecha cada instante para crecer, aprender y levantar la voz! Seré MÉXICO ante el UNIVERSO. #Lostiemposdediossonperfectos".

