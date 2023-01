El programa Hoy arranca las celebraciones por su 25 aniversario

Sin duda alguna, el programa Hoy se ha convertido en un referente en cuanto a matutinos se refiere. No en vano este 9 de enero los presentadores de este show, Andrea Legarreta, Tania Rincón, Raúl Araiza y Paul Stanley han celebrado por todo lo alto que este 2023 se cumplen 25 años del inicio de Hoy, una oportunidad en la que han aprovechado para estrenar nuevas secciones dentro del programa y una nueva decoración dentro del set. A pesar de que la celebración ha sido en grande, lo cierto es que las grandes ausentes han sido Andrea Escalona y Galilea Montijo, quienes por motivos personales y de trabajo no pudieron estar presentes, pero que a la distancia han enviado sus felicitaciones a todos los que hacen posible esta producción.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Al arrancar el Hoy, fue Andrea Legarreta la primera en dar la bienvenida al público a la celebración por los 25 años del programa. Vestida completamente de blanco y sosteniendo un corazón de latón, la presentadora, quien ha estado presente en el show desde el primer día, expresó emocionada: "Tenemos el corazón de fiesta porque aquí arranca oficialmente la celebración de los 25 años del programa Hoy". Por su lado, Arath de la Torre, desde uno de los nuevos espacios del foro de Hoy dijo: "La casa se renueva, recuperamos lo mejor del pasado y estamos creando lo que será tendencia, nuevas secciones y grandes invitados".

Por su lado, Paul Stanley presumió la nueva sección del matutino llamada La Tina, en donde entrevistará a algunos famosos invitados, haciéndoles preguntas un tanto íntimas y con cierta picardía. Además, Tania Rincón presumió otro de los nuevos espacios del foro de Hoy, el cual está lleno de color, mientras que Raúl Araiza emocionó a todos al anunciar el regreso de una querida conductora y una sección muy gustada entre el público: "Regresa Martha Guzmán y que todo México se Entere", expresó el también actor.

VER GALERÍA

Para esta ocasión, los conductores de Hoy contaron con la presencia de invitados muy especiales, tal y como lo fueron el actor Diego Amozurrutia e Irina Baeva, quien fue la encargada de inaugurar la sección de La Tina, la cual encabeza Paul Stanley. Cabe destacar que, los integrantes de Hoy han prometido una semana llena de celebraciones y de sorpresas para todo el público, y muy en especial para los fans del programa, por lo que han pedido a sus televidentes no perderse ninguno de los programas.

El mensaje de Galilea en este 25 aniversario

Aunque Galilea Montijo es una de las presentadoras fundamentales del show y una de las más longevas dentro de la historia de Hoy, la también actriz no pudo estar presente en el arranque de las celebraciones por el aniversario del show. Sin embargo, Gali se hizo presente a través de una videollamada desde Las Vegas, lugar en el que estuvo trabajando el fin de semana, razón por la que no pudo hacerse presente. “Gracias al éxito que tiene el programa Hoy, gracias a eso nos mandan para hacer diferentes proyectos, por eso hoy, que no me quería perder el 25 aniversario, pues me tuve que venir a trabajar a Las Vegas este fin de semana”, comentó la tapatía durante su enlace, justificando así su ausencia en el matutino en este día tan especial. “Quería enlazarme con ustedes para decirles, sobre todo al público de Hoy: gracias por estos 25 años que de verdad nos pone como el programa número uno durante tantos años. He convivido, he reído, he llorado con cada uno de ustedes compañeros, los amo con el alma, nos hemos vuelto una familia más allá de lo que pudieran decir, he aprendido tanto, he dejado muchas cosas de hacer por este programa…”, expresó Galilea conmovida, aprovechando la ocasión para agradecer a todos sus compañeros conductores, productores y toda la gente que hace posible que el show salga adelante.

VER GALERÍA