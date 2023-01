El Príncipe Harry asegura que nunca ha querido lastimar a su padre y hermano con sus declaraciones

En medio de la polémica que ha traído consigo el estreno de la serie documental del Príncipe Harry y Meghan Markle, y del próximo libro de memorias del Duque de Sussex, Harry ha ofrecido dos entrevistas para la televisión británica y estadounidense, en las que nuevamente ha hablado sobre su experiencia como parte de la Familia Real y de sus razones por las que ha decidido dejar atrás su vida en el Reino Unido y comenzar una vida independiente de la realeza, algo que sin duda no ha caído del todo bien al interior del Palacio de Buckingham, pues las declaraciones del menor de los dos hijo de Carlos III han sido sumamente polémicas y reveladoras, y solo han evidenciado aún más la fractura que existe entre Harry y su familia. Sin embargo, el Príncipe ha asegurado en la charla que sostuvo con Tom Bradby, para ITV, que todo lo que ha compartido con el público respecto a su vida como miembro de la realeza no ha sido con la intención de lastimar a nadie, y mucho menos a su padre, el Rey Carlos, y a su hermano, el Príncipe Harry.

Con la sinceridad que siempre lo ha caracterizado, el Duque de Sussex se encargó de dejar en claro el gran amor que tiene por su familia, y en especial por su padre y su hermano, dejando en claro que sus declaraciones jamás han sido con la intención de lastimar a nadie. “Amo a mi padre. Amo a mi hermano. Amo a mi familia. Siempre lo hago… Nada de lo que he hecho en este libro o de otra manera ha tenido la intención de dañarlos o lastimarlos”, comentó Harry durante la entrevista que se ha emitido la tarde de este domingo.

Fue entonces que Harry hablo del por qué ha decidido compartir con el público su experiencia y perspectiva al interior de la vida de la realeza. “La verdad es algo en lo que necesito confiar. Y después de muchos, muchos años de mentiras sobre mí y mi familia, llega un punto en el que, ya sabes, de nuevo, volviendo a la relación entre ciertos miembros de la familia y la prensa sensacionalista, esos ciertos miembros han decidido dormir con el diablo para limpiar su imagen”, continuó. "Si necesitas hacer eso, o quieres hacer eso, eliges hacerlo. Bueno, esa es una elección. Eso depende de ti. Pero en el momento en que esa rehabilitación llega en detrimento de otros miembros de mi familia, ahí es donde trazo la línea”, comentó.

En esa misma charla, Harry también mostró su interés en recuperar su relación con el Rey Carlos III y su hermano, el Príncipe de Gales, dejando en claro que, aunque espera que haya una reconciliación, primero tendrían que sentarse a platicar sobre los temas que los lastiman a los tres. “Quiero la reconciliación. Pero primero debe haber algo de rendición de cuentas. No puedes seguir diciéndome que estoy delirando y paranoico cuando toda la evidencia está ahí frente a todos”, expresó.

La razón por la que Harry ha alzado la voz

Al ser cuestionado sobre las razones que lo han llevado a contar su historia de forma pública, Harry fue tajante: “Bueno, ha habido un lema, un lema familiar, nunca te quejes, nunca expliques. Y lo que la gente se ha dado cuenta ahora a través del documental de Netflix y numerosas historias que salen a la luz a lo largo de los años es que eso era solo un lema. Hubo muchas quejas y muchas explicaciones”, señaló.

En ese mismo sentido, Harry aseguró que de haber habido una respuesta distinta a las observaciones que hizo respecto a la conducta de algunos miembros de su familia hacia él, su esposa y su primer hijo, las cosas hubieran sido diferentes. “Llevamos seis años y he pasado cada año de esos seis haciendo todo lo posible en privado para comunicarme con mi familia. Y lo más triste de esto, Tom, es que nunca tuvo que ser así". manera. Nunca fue necesario llegar a este punto", dijo. "He tenido conversaciones, he escrito cartas, he escrito correos electrónicos, y todo es simplemente, no, esto no es lo que está pasando. Te lo estás imaginando. Y eso es realmente difícil de aceptar. Y si se hubiera detenido en el punto en que hui de mi país de origen con mi esposa y mi hijo temiendo por nuestras vidas, entonces tal vez esto hubiera resultado diferente”, dijo.

