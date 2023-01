Y después de la hija de Lorenzo Lamas, ahora ¿con quién se ha visto a Leonardo DiCaprio?

El historial amoroso de Leonardo DiCaprio continúa dando de qué hablar mientras se sostiene una curiosa teoría sobre la edad de sus parejas. A lo largo de tres décadas de carrera, el actor ha acaparado la mirada pública no sólo por su capacidad camaleónica en la pantalla grande sino también por aquellas famosas que han dejado huella en su corazón, que continúa siendo un misterio para la mayoría. Los últimos meses han sido muy convulsos para el ganador del Oscar, por lo menos en el terreno del amor; en septiembre, despertó rumores de romance con Gigi Hadid, junto a quien se le vio salir en más de una ocasión en Nueva York. Mientras la verdadera naturaleza de su relación con la supermodelo continuaba sin resolverse, el protagonista de Titanic fue captado cenando con la modelo Victoria Lamas en West Hollywood. Las imágenes de su velada desató un huracán de especulaciones que quedaron en un segundo plano luego de que esta semana reapareciera acompañado de dos mujeres de las que finalmente se sabe su identidad.

Después de recibir el Año Nuevo a bordo de un yate en San Bartolomé con un grupo de famosos, entre los que se encontraba su mejor amigo el actor Tobey Maguire y el músico Drake, Leonardo continúo con sus vacaciones en Miami, Estados Unidos, destino en el que aterrizó el pasado miércoles. Esa misma semana asistió a una lujosa fiesta en la que fungió como anfitrión y estuvo charlando animadamente con las modelos Rebecca Donaldson, ex novia de Scott Disick, y Lilia Weddell, a quien se le ha relacionado sentimentalmente con Drake.

Las fotos del encuentro fueron difundidas por el DailyMail, que reportó que la celebración se llevó a cabo en el exclusivo Papi Steak y se extendió hasta altas horas de la madrugada. Alrededor de las 4 de la mañana, los paparazzi fotografiaron al actor conversando con Rebecca y Lilia en el patio del Forte Dei Marmi, otro popular restaurante de Miami. Uno de los detalles más comentados por la prensa estadounidense es que ambas modelos tienen 27 años.

DiCaprio lucía un estilo informal de pantalones de mezclilla, camiseta negra y una gorra oscura de béisbol. A diferencia del actor, las modelos que lo acompañaron a lo largo de la noche llevaban glamorosos looks de diseñador y tacones. Al grupo de Leonardo se unió también el actor Jamie Foxx, de 55 años, y otras celebridades, la única que no llegó al lugar fue Victoria Lamas, de 23 años, que salió en tres ocasiones con la estrella de cine a finales del mes pasado.

El reciente foco que ha seguido cada paso de Leonardo se intensificó tras confirmarse que había terminado su noviazgo de cuatro años con Camila Morrone a pocas semanas de que ella cumpliera 25 años. Fue entonces que circularon los reportes de que estaba dándose una oportunidad con Gigi (lo cual nunca se confirmó) hasta que se difundieron las imágenes del actor en diversas citas a lado de Victoria.

Apenas comenzaron a llegar los rumores de que DiCaprio estaría saliendo con Victoria, hija del actor Lorenzo Lamas y la modelo Shauna Sand, el protagonista de la serie Renegado se pronunció al respecto en una entrevista con el New York Post: “Sé que a ella le gusta mucho”, mencionó Lorenzo recordando una conversación telefónica que tuvo con su hija antes de Navidad, “Creo que se conocieron el mes pasado. No estoy seguro de en qué circunstancias, pero eso es lo que ella me ha dicho”.

Asimismo, Lorenzo dejó claro que no tienen ningún tipo de relación sentimental pese a la atracción que existe: “He hablado porque pienso que esto es algo positivo, pero ella no opina lo mismo. Son amigos, no tienen ninguna relación. Y sólo quiero ser claro al respecto. No salen juntos, a ella le gusta, pero no salen juntos. Me daría vergüenza si ella leyera en alguna parte que está saliendo cuando no es así”.

