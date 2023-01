¡'Merlina' está de regreso! Esto sabemos de la segunda temporada de la serie del momento

No hay lugar a dudas, Merlina es la serie más exitosa en la historia de Netflix, su popularidad en redes y los números lo demuestran, pues en tan sólo sus primeros 28 días sumó más de mil millones de horas vistas. Las expectativas sobre el regreso de la familia Addams bajo la dirección de Tim Burton eran altas y el cineasta no sólo las cumplió sino que fue más allá al entregar una comedia sombría con tintes de terror en la que el misterio es una trepidante montaña rusa que mantiene hasta el más escéptico tratando de averiguar quién está detrás de la siniestra criatura que deambula por los alrededores de la Academia Nevermore. La historia no sería la misma sin la implacable actuación de Jenna Ortega, que es capaz de transmitir el punzante sarcasmo y la frialdad del icónico personaje de largas trenzas sin perder un atisbo de simpatía. Pero las aventuras de la hija de Morticia y Gomez están lejos de terminar y la veremos de regreso en una segunda temporada.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Analizamos el 'efecto Miércoles': por qué el goticismo no pasa de moda

Zendaya, Jenna Ortega y Selena Gomez, las artistas que han cambiado el significado de 'niña Disney'

Con un divertido video en sus redes sociales que recopila los momentos más icónicos de la primera entrega de Merlina, Netflix confirmó que habrá nuevos capítulos de la serie: “En las últimas semanas me cazaron, hechizaron e imitaron millones de veces en internet. Ha sido una tortura. Gracias”, se escucha decir a la protagonista con su característico humor negro. Los fans han recibido con emoción la noticia, la cual también han celebrado los productores y el elenco.

“Ha sido increíble crear una serie que lograra conectar con gente de todo el mundo. Estamos muy emocionados de continuar el viaje tortuoso de Merlina hacia la temporada dos; queremos echarnos ese clavado en otra temporada para explorar el mundo raro y tenebroso de Nevermore. Sólo hay que asegurarnos de que Merlina no haya vaciado antes la piscina”, señalaron los showrunners Alfred Gough y Miles Millar en una entrevista para Tudum.

La plataforma aprovechó para echar por tierra los rumores de que la serie ya no formaría parte de su catálogo y llegaría a otro servicio de streaming, tal como había circulado semanas atrás en medios estadounidenses. Lo que significa que Merlina -que ya ocupa el segundo puesto en la lista de las series en inglés más populares- seguirá disponible sólo en Netflix, donde ya puedes ver los primeros ocho capítulos.

VER GALERÍA

A más de un mes de su estreno, la producción se ha convertido en un fenómeno global en las industrias del entretenimiento, la moda, la música y la belleza. Se unió a Stranger Things 4 y El juevo del calamar como el tercer contenido en alcanzar las mil millones de reproducciones en apenas tres semanas después de su estreno. Además la memorable escena del baile ha sido recreada incontables número de veces en TikTok al ritmo de la canción Bloody Mary, de Lady Gaga, incluso la misma cantante no pudo evitar replicar la curiosa coreografía concebida por Jenna Ortega. ¡Espera!, aún hay más. Las reproducciones de la canción Goo Goo Muck, de The Cramps (la que baila Merlina), aumentaron en Spotify más de 9, 500 por ciento.

Jenna Ortega, la nueva Miércoles Addams inspira looks de belleza de última generación

Jenna Ortega dedica mensaje a fans de 'Merlina'

Tras confirmarse que habrá una nueva temporada, la actriz compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que agradeció a sus seguidores su incondicional apoyo: “Gracias a todos los que hicieron posible esta próxima temporada. Todo esto ha sido bastante surrealista”, escribió junto al video del anuncio. Cabe mencionar que Jenna Ortega recibió una nominación a Mejor actriz en una serie de comedia o musical en los Globos de Oro 2023 por Merlina.

Los detalles de la segunda temporada continúan siendo un secreto. Lo que sí es un hecho es que Jenna Ortega retomará su papel en la historia. También se prevé el regreso de Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J. Ogawa (Yoko Tanaka) y Moosa Mostafa (Eugene Ottiger), además de las participaciones especiales de Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Homero Addams) y Fred Amisen (Tío Lucas).

VER GALERÍA