África Zavala revela la razón por la que no planea casarse con León Peraza por ahora

La relación que han construido África Zavala y León Peraza a lo largo de los años día a día se ha ido fortaleciendo. Algo de lo que los actores han dado muestra en sus redes sociales, en donde a menudo se dejan ver de lo más felices en compañía de su pequeño Leoncito, compartiendo de instantes de lo más entrañables y dejando en claro el gran amor que existe entre ellos. Y aunque su relación va viento en popa, por ahora no existe ninguna intención de parte de África y León de llegar al altar, pues consideran que no les hace falta dar ese paso para consolidarse como pareja, pues lo han logrado sin la necesidad de estar casados, por lo que han decidido esperar a que su hijo crezca un poco más para retomar esta idea y tal vez darse el 'Sí, acepto' teniendo al pequeño León como testigo.

Así lo compartió la guapa actriz durante una charla que sostuvo con TVyNovelas, en donde con total sinceridad dejó en claro la razón por la que tanto ella como León no han considerado llegar al altar. a Zavala ahuyenta a la cigüeña y tampoco quiere boda con su guapo galán. “Estamos felices así, no nos hace falta casarnos; yo siempre he sido de las mujeres que no creen en eso, yo más bien creo que si uno quiere estar con alguien, está, no es necesario nada más, pero bueno, sí hemos pensado que en algún momento, a lo mejor ya que el niño esté más grande y quiera ver a sus papás casados, pues lo haremos”, señaló.

Por otro lado, África también respondió de lo más sincera a los cuestionamientos respecto a si es que ya han pensado darle un nuevo hermanito a su pequeño de dos años. “Ahorita no pienso en hermanitos, en este momento no podría decirte, es muy reciente, y quiero ponerle toda la atención a mi hijo; también tengo mucho trabajo, entonces, vamos poco a poco”, explicó la intérprete, quien recientemente se integró al elenco de la serie El Señor de los Cielos.

Lo mejor de ser mamá

Sin duda alguna, África Zavala ha encontrado el equilibrio entre su vida profesional, personal y la de mamá, algo que sin duda ha conseguido trabajando en equipo con su amado León. Y aunque sus tiempos son complicados debido a la fuerte carga de trabajo, para África no hay nada más importante que su pequeño, por lo que al salir de su trabajo corre a casa para poder pasar el mayor tiempo posible al lado de Leoncito. “Cuando llego a mi casa me olvido de todo y le hago su comida mientras estoy jugando con él; de hecho, si se duerme es cuando hago ejercicios, ya que trato de dedicarle mucho tiempo, porque quiero que sienta que su mamá está presente”, comentó en la misma entrevista.

Y es que para la actriz, el momento en el que se reencuentra con su hijo lo es todo, por lo que no cambiaría por nada estos instantes que vive al lado de su pequeño León. Amo al bebé, no podría describir esa sensación de llegar a mi casa y que me sonría, porque llega y corre, se ríe, me besa, me abraza, es muy cariñoso todo el tiempo, y cuando llego, eso es lo que más me gusta, porque corre con una felicidad que me vuelve loca”, agregó.

