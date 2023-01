Eugenio Derbez habla de Mauricio Ochmann: 'Él es muy buen papá'

Desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tomaron la decisión de poner punto final a su matrimonio, dejaron establecida una prioridad; mantener intacta la cordialidad y el lazo de convivencia por el bienestar de su única hija, Kailani. La expareja ha seguido de forma puntual ese acuerdo, teniendo a sus seres queridos como fieles testigos de la buena manera en que ambos se han conducido a lo largo de este tiempo. Eugenio Derbez, papá de la actriz, se ha referido a esa situación, expresándose con sinceridad sobre sobre su exyerno, especialmente de cómo este desempeña su faceta en la paternidad al cuidado de su nieta.

Eugenio fue abordado por los medios de comunicación durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, espacio en el que confesó no estar cerrado a una reconciliación con su exesposa, Victoria Ruffo. A propósito de este tema, -y de las relaciones que suelen existir entre las exparejas-, fue cuestionado por el caso de su hija Aislinn y Mauricio, dejando saber si él apoya la manera en que los dos han preferido mantenerse tras su ruptura. “Cien por ciento…”, dijo seguro el actor, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube. Así mismo, opinó de Ochmann en su papel como padre de Kailani. “Él es un muy buen papá, se ha portado increíble con mi hija…”, afirmó el cineasta.

Abierto a compartir sus impresiones, Eugenio reconoció el buen trabajo que han hecho Aislinn y Mauricio para que su relación post divorcio se fundamente en el respeto mutuo, siendo esta una importante cualidad entre los dos. “Qué bueno que haya relaciones así en donde no tengas que terminar del chongo, sino que ellos dos se llevan muy bien. Son un ejemplo a seguir de cómo se llevan como papá y mamá…”, dijo el intérprete ante las cámaras. Para prueba de lo antes dicho por el también comediante están los vistazos que tanto Mauricio y Aislinn suelen compartir en sus redes sociales, en los que se les observa conviviendo con su hija en fechas especiales, como las de la celebración del cumpleaños de la niña.

Lo que ha dicho Aislinn sobre su divorcio

A casi tres años de distancia de que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez confirmaron su separación, ambos han trabajado a nivel personal para salir adelante. De hecho, la actriz ha hablado de cómo transitó por esa etapa, lo cual asegura no fue algo sencillo de asumir. “100% me daba tanto miedo que incluso lo tenía descartado como posibilidad (divorciarme). Uno de mis más grandes miedos era sentir que había encontrado al amor de mi vida y perder eso, sobre todo ya casada, yo veía el divorcio como el peor fracaso del mundo, yo decía: ‘Pobres viejas divorciadas, qué oso, ¿qué hacen con su vida después?”, dijo en días pasados en su podcast La Magia del Caos.

Gracias a la dedicación que ha puesto en ganar seguridad y analizar los acontecimientos de la vida desde otras perspectivas, Aislinn se siente más capaz ante las adversidades, sobre todo al ser consciente de la grandeza que contiene como ser humano. “Yo confío en la vida, es uno de mis mantras que uso todo el tiempo, cada que me siento insegura, cada que pasa algo que no quiero, cada que me acaban de traicionar, cada que digo: ‘¿Por qué a mí?, digo: ‘Yo confío en la vida’, me lo repito hasta que me lo crea, mi cuerpo y mi mente siempre tendía a ser súper insegura, súper chiquita, entonces es todo el tiempo recordarme mi propia grandeza”, contó.

