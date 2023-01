La emotiva despedida de Odalys Ramírez tras finalizar el noticiario de Paola Rojas

El 6 de enero de 2023 será una fecha memorable para Odalys Ramírez. Este día, cerró su ciclo de 12 años como presentadora de la sección de espectáculos de Noticieros Televisa, tras concluir las transmisiones de Al Aire con Paola, producción comandada por Paola Rojas que finalizó luego de seis años de llegar a los hogares a través de la frecuencia del canal 2. Gratos recuerdos, crecimiento profesional y entrañables amigos, son parte de las gratificaciones que desde hoy atesora la guapa conductora, quien a través de emotivos mensajes expresó su sentir tras concluir esta importante etapa en su vida. Transparente como suele ser, habló de lo importante que fue para ella formar parte de este equipo, el cual le brindó su incondicional respaldo en todo momento.

Durante la despedida, Paola Rojas cedió la palabra a sus colaboradores, por lo que Odalys abrió su corazón para dirigir un mensaje en vivo. “Yo inicié en noticieros hace 12 años, esta ha sido mi casa durante la vida de casi un adolescente. Estoy súper agradecida, satisfecha, orgullosa de lo mucho que este espacio y este equipo me ha permitido desarrollarme, y por supuesto muy agradecida con todo el público que siempre tiene palabras de apoyo por medio de redes sociales, o cuando nos encuentran en la calle. Para mí todos ustedes fueron, durante estos seis años, mi segunda familia y de verdad que me los llevo en el corazón. Ha sido un regalo extraordinario el poder compartir con ustedes, y no es coincidencia que tantas personas de lindos corazones y de almas bonitas y con vocación por lo que hacen se reúnan en un equipo, eso es magia y la capitana de este barco fuiste tú”, dijo emotiva a la periodista.

Desde muy temprano y tras finalizar la última transmisión de Al Aire con Paola, Odalys grabó un video a las afueras de las instalaciones de Televisa Chapultepec, mostrando un poco del recorrido que, durante varios años, solía hacer cada mañana. Casi conmovida hasta las lágrimas, expresó: “Mi último trayecto después de mi noti por las mañanas. Fueron 12 años de venir a estas instalaciones de lunes a viernes. Esta fue mi segunda casa y aquí también formé una familia. Una familia laboral que me llevo en el corazón…”, escribió en el video, el cual musicalizó con el tema See You Again, interpretado por Wiz Khalifa y Charlie Puth.

Luego de despedirse junto con sus compañeros, Odalys publicó un video en su cuenta de Instagram en el que, a manera de retrospectiva, recopiló algunos de sus mejores momentos en el noticiario. Fotos junto a las celebridades que entrevistó y vistazos del día a día de la convivencia con Paola y sus compañeros, fueron tan solo parte de los recuerdos que presumió con sus seguidores, quienes le desearon lo mejor en esta nueva etapa. “Gracias Al Aire con Paola por ser una familia para mí. Un espacio en el que pude desarrollarme y crecer profesionalmente y como persona. Gracias a todos mis compañeros entrañables que se quedan cerquita…”, dijo.

El emotivo mensaje de su esposo, Patricio Borghetti

Fiel testigo de la entrega y crecimiento profesional de su esposa, Patricio Borghetti le dedicó unas palabras a la madre de sus hijos, reiterándole su total admiración. “Esta mujer espectacular se aventó 12 años de madrugadas para dar los espectáculos en noticieros. Lloviera o tronara, armando ella misma la sección con una disciplina y dedicación que me emocionan cada día. Me consta, porque los conozco y los quiero, que a veces sus jefes le pedían que se tomara más días de vacaciones porque el horario es difícil, y a ella le daba pudor hacerlo por su compromiso. Esto casi no existe en este medio. Nosotros somos los ganones porque te tendremos un ratito más en casa, aunque solo sea por un tiempo. Siempre nos iluminas con tu presencia. Como te dije a días de conocerte: ‘Eres un milagro’”. Ante tal mensaje, Odalys agradeció a Pato por su incondicional respaldo: “Me hiciste llorar, gracias por apoyarme e impulsarme siempre en todo. Por salirte del cuarto para ver la TV si eran después de las 9 p.m. para dejarme dormir. Te amo”, dijo la cubana.

