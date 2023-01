El fin de un ciclo, Paola Rojas se despide de su noticiario: 'Ha sido una aventura maravillosa'

Orgullosa del camino recorrido, Paola Rojas se despidió la mañana de este 6 de enero de su noticiario en Televisa, Al Aire con Paola, el cual comandó por poco más de seis años. Conmovida, la periodista recordó durante la última emisión algunas de sus entrevistas más memorables y dirigió un mensaje al público televidente, enteramente agradecida por todo el apoyo y respaldo que recibió a lo largo de este periodo. Cobijada por el cariño del equipo de producción y comunicadores que la acompañaron en esta aventura, cerró así un importante ciclo en su trayectoria profesional, ávida por emprender nuevos retos este 2023, tal cual lo ha compartido anteriormente, al hablar de lo difícil que le resultó asumir este cambio que implicará un giro definitivo a su rutina.

En la última transmisión de Al Aire con Paola, la periodista evocó instantes de su trabajo que de alguna manera logaron marcarla, como la entrevista que tuvo con Luis Gerardo Méndez montando camellos, o la charla con Kikín Fonseca sobre una grúa a 250 metros de altura. Posteriormente, dirigió unas palabras a los ejecutivos que le abrieron las puertas de Televisa para hacer posible este proyecto, que logró colocarse entre uno de los favoritos de la audiencia. “Agradecer a todos los que han hecho posibles estos poco más de seis años de emisión, empezar por quienes confiaron en nosotros y en este equipo. Gracias a Emilio Azcárraga, gracias a Bernardo Gómez, gracias a Alfonso de Angoitia, gracias a Daniel Badía y en su momento a Leopoldo Gómez, gracias, Otoniel Ochoa, gracias a Amador Narcia...”, dijo.

Paola también dirigió un agradecimiento al equipo que la acompañó cada mañana, a Odalys Ramírez, Carlos Hurtado, Said Ochoa, Memo Schutz y toda la producción que estuvo muy pendiente desde la primera transmisión. “Gracias a todos los que han formado parte de este camino, a quienes nos dieron su confianza y luz verde para poder estar con ustedes a lo largo de estos años. Decirles que ha sido una aventura maravillosa, ha sido un viaje hermoso. El trabajar con este equipo es un regalo de vida. A cada uno se los digo, los quiero y agradezco profundamente el contar hoy con su amistad, esa me la quedo para siempre…”, dijo conmovida ante las cámaras.

La despedida de sus colaboradores

Durante la despedida, Carlos Hurtado tomó la palabra para expresar su sentir ante el cierre de este ciclo, agradecido con Paola por la oportunidad de colaborar juntos. “Gracias a todos, compañeros, a todos ustedes allá en casa… Gracias a este equipo que se vuelve familia. uno sale de casa, sale de su zona de confort y encuentro en ustedes este arropo, este cariño, este amor… Agradecidísimo toda la vida de haberme hecho partícipe del mejor proyecto laboral de mi vida”, expresó. Del mismo modo, Memo Schutz, quien lleva trabajando 17 años con Paola, dijo: “A lo largo de estos seis años en donde dormía poco más de tres horas, pero lo hacía con un gusto y un privilegio de poder compartir con toda la gente y con mi familia laboral, con todos ustedes… sinceramente Pao, a ti en lo particular… estoy aquí gracias a ti… uno no conoce el valor de un momento hasta que se convierte en un recuerdo…”.

Paola también finalizó agradeciendo al staff que hizo posible cada mañana que el noticiario se realizara a cabalidad, así como a la audiencia que estuvo pendiente de las transmisiones a lo largo de estos poco más de seis años. “Me llena el alma haber compartido con la audiencia estos años y que hayan sido sí, de mucha información pero también de una cercanía que atesoro. Gracias por ser tan cariñosos…”, compartió. "Ha sido una aventura maravillosa el hacer este recorrido de su mano y ese regalo se queda siempre en el corazón... Gracias por esta oportunidad, por este programa que, en mi caso, me cambió la vida, que me acompañó en los momentos más difíciles, que me dio contención, me dio amor, me dio la amistad de gente que siempre será mi amiga...".

