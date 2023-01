Adamari López sobre su hija: ‘Que tenga la oportunidad de compartir con su papá, aunque a mí me dé coraje’

Dando lecciones de cordialidad, Adamari López y Toni Costa han conseguido mantener la calma en su labor de padres de Alaïa, su hija en común. A pesar de que decidieron ponerle punto final a su relación como pareja, han logrado tener una buena comunicación en las decisiones que tienen que ver con su pequeña quien, para Año Nuevo viajó con el bailarín a su natal España donde se encuentra actualmente esperando la llegada de los Reyes Magos. A través de su programa, Hoy día, la puertorriqueña explicó cómo ha manejado la situación de la crianza de Alaïa tras la separación, una situación que han procurado que no le afecte.

Más sincera que nunca, Adamari López se sinceró y reconoció que, aunque le encantaría pasar todo el tiempo con su hija, tiene muy claro la importante de convivir con su papá con quien la niña es muy unida: “Quiero lo mejor para mi hija y que tenga la oportunidad de compartir con su papá, aunque a mí me dé coraje, porque yo quisiera tenerla todo el tiempo conmigo. Es algo tan importante y tan sano para ella que lo demás lo podemos trabajar nosotros como adultos, pero por ella hay que hacer lo mejor”, explicó la presentadora quien cuenta las horas para reencontrarse con su pequeña en Miami.

Por su parte, en las últimas horas, Toni Costa ha estado compartiendo en Instagram algunos detalles de su visita a Valencia donde acudieron a la tradicional cabalgata de los Reyes Magos. Según compartió con sus seguidores, en las próximas horas, padre e hija tomarán un vuelo para regresar a casa, después de este especial viaje a España, país que Alaïa visita una vez al año desde que era una bebé para compartir tiempo con su familia paterna. Aunque antes realizaban este viaje con Adamari, desde la separación, la niña disfruta sólo con su papá: “Yo aquí un poquito triste, porque ya estamos haciendo la maleta para irnos rumbo a Miami mañana, Alaïa y yo, ya toca el regreso a clases y volver a la rutina”, dio a conocer Toni en una de sus historias.

La noticia de la separación

Hace un par de semanas, Adamari López se sinceró en una entrevista para el matutino donde trabaja, en la que reveló cómo manejaron la separación con Alaïa: “Fue fuerte al principio, creo que ningún niño quiere ver a sus papás separados, pero Alaïa también ha demostrado mucha madurez, hemos utilizado mucho llevarla a psicólogos, platicar, hablarle con la verdad, dentro de la medida que su edad lo permita y de lo que ella pueda entender. Yo no le miento a mi hija y siempre le he dicho que, a lo mejor ella hoy día no sabe la razón exacta, pero que, si el día de mañana quiere saber, que me pregunte, yo se lo voy a decir. Creo que, con esa verdad, con esa sinceridad ella lo va a entender y siempre vamos a respetar sus decisiones, a su papá y a la familia”, explicó.

Sobre las razones que la llevaron a tomar la decisión de separarse del papá de su hija comentó: “Pasó que no podíamos continuar, no era saludable para mí continuar en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija, no le quiero dar ese ejemplo a mi hija y que, a lo mejor, cumplió el tiempo que tenía que cumplir. Me dio el regalo más grande que pude haber tenido que es mi hija y se lo agradezco mucho. Seguiremos siendo familia, porque tenemos una hija que nos une. Lo que pasó, queda entre nosotros dos, él sabe la razón perfectamente, yo también, y lo importante es que saquemos a nuestra hija adelante y que continuemos cada uno con su vida”, agregó.